SGK uzmanı Dilek Ete tarih verdi: Emekli maaşlarına ek zam sürprizi

OCAK AYI TAHMİNİ

"Biz SSK ve Bağ-Kurlular için yüzde 10 civarında bir artış bekliyoruz, enflasyon farkı bekliyoruz. Onun üzerine belki bir yüzde 10 daha verip sanki bu yüzde 20'ymiş gibi lanse edebilirler."