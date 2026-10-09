Katıldığı YouTube programında soruları yanıtlayan SGK uzmanı Dilek Ete, konuşmasının başında konunun siyaset üstü bir boyut kazandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
SGK uzmanı Dilek Ete tarih verdi: Emekli maaşlarına ek zam sürprizi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emekli zamları açıklaması ve AK Parti'nin saha raporları üzerine değerlendirmelerde bulunan SGK uzmanı Dilek Ete, enflasyon hesaplamalarındaki çelişkilere dikkat çekti. Ete, muhalefetin tepkisine bağlı olarak emekli maaşlarına ek zam yapılacağını vurguladı.Kaynak: Diğer
"Vatandaş hangi parti olursa olsun artık hangi lider olursa olsun mutfaktaki yangının sönmesini bekliyor... Geçmişte emeklinin hakkı olan yüzde 100 gelişmişlik hızı kaldırıldı."
"Yüzde 30'a düşürüldü ve aylık bağlama oranı yüzde 70'lerden kademeli olarak 99 ile 2008 arasında düşürüldü, yüzde 35'lere kadar geriledi. Biz bir alım gücü kaybettik emekliler olarak. Geçmişteki emeklinin geçinebilme kısmı kalmadı. İnsanlar artık yoksulluk sınırındalar, açlık sınırının altında bir aylık alıyorlar çoğunluk."
YAPILAN HESAPLAMALAR TÜM EMEKLİLERİ KAPSAMIYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önergelere verdiği cevapları ve açıklanan zam oranlarını eleştiren Ete, yapılan hesaplamaların tüm emeklileri kapsamadığını ve en düşük emekli aylığının baz alınarak oranların yüksek gösterildiğini dile getirdi:
"Ocak ayında tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2026 Ocak'tan bahsediyorum yüzde 12,19 enflasyon farkı verdiler... "
"Temmuz ayı geldi, yine kanundan kaynaklanan enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur için yüzde 17,76 oldu... Mehmet Şimşek'in dediği 39,52 nerede var biliyor musun? Ocak ayında en düşük emekli aylığına artış yaptılar, 17,6'da en düşük emekli aylığına Temmuz'da yaptılar. "
"Onun toplamı yüzde 39,52. Yani sanki bütün emeklilere 39,52 artış yapılmış gibi lanse ediliyor... Bir algı yönetiyorlar, hiç kimse yoğurdum ekşi demiyor."
Gündemdeki saha araştırmalarını ve siyasi süreçleri yorumlayan Ete, muhalefet partilerinin tutumunu eleştirirken vatandaş olarak yaşadığı psikolojik durumu da paylaştı.
SEÇİM VE ZAM İHTİMALİ
"Ek zam verilmeme ihtimali yok. Yani seçime gitmeden önce bir fark verilmeme ihtimali yok."
"Muhalefet birleşir, hep bir ağızdan gerçekten emekli ve emekçiyi düşünerek ses yükseltirse bu zaten seçime gittiğimiz yolda seçim takvimini de beklemeden Ocak'ta gündeme gelir."
OCAK AYI TAHMİNİ
"Biz SSK ve Bağ-Kurlular için yüzde 10 civarında bir artış bekliyoruz, enflasyon farkı bekliyoruz. Onun üzerine belki bir yüzde 10 daha verip sanki bu yüzde 20'ymiş gibi lanse edebilirler."