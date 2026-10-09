Kaynak: Haber Merkezi

Mehmet Akif Ersoy'un da yargılandığı davada ara karar verildi. Mustafa Manaz'ın ev hapsi tedbiriyle tahliyesine karar verilirken, Ersoy'un tutukluluğunun devamına hükmedildi.

"EVDEN DIŞARI ÇIKAMAYACAĞIMA BİLE EMİN OLABİLİRSİNİZ"

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, 10 aydır tutuklu olan Mehmet Akif Ersoy’un arasında olduğu 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Tahliyesini ve beraatini talep eden Ersoy, “Ortada bir örgüt yok, ben örgüt lideri falan değilim. Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz” dedi.

MAĞDUR VE TANIK İFADELERİ DİNLENDİ

İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesine, tutuklu sanıklar Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, tutuksuz sanık Ufuk Tetik ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, Tolga Aykut ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada mağdurlar ve tanıklar dinlendi.

“ŞİKAYETÇİ DE DEĞİLİM MAĞDUR DA DEĞİLİM”

Mağdur Elif Kılınç beyanında, uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirterek, “Ne bu dosyada ismi geçenler ne de başkaları tarafından mağdur edilmedim. Cinsel bir saldırıya maruz kalmadım , kalsaydım o gün şikayetçi olurdum. Ama bu süreçte mağdur edildim, işimden oldum, sağlığımı kaybettim. Beni işe alan Mehmet Akif Ersoy değildi. Kimseden şikayetçi değilim, mağdur da değilim” diye konuştu.

“BU ORTAMDA BULUNMAK İSTEMİYORUM”

Mağdur spiker Meltem Acet beyanında, “52 yaşındayım, bütün hayatım altüst oldu. İsmim bir kurguyla bu soruşturmaya dahil edildi. Ben bu dosyada mağdur değilim, şikayetçi de değilim. Ama yaşadıklarımdan dolayı mağdurum, ismim bu dosyada geçtiği için mağdurum, ben evimden şüpheli sıfatıyla alındım. Özel hayatım, ev adresime kadar sosyal medyada paylaşıldı. Bir gecede hayatım altüst edildi. Bu ortamda bulunmak istemiyorum. Maddi ve manevi kayıplara uğradım. İsmimin çıkartılmasını ve bir daha bu dosyaya dahil olmamak istiyorum. Ben hiçbir şeye tanık olmadım. Mehmet Akif benim işe girmemde yükselmemde etkisi yoktu. Tanışıklığım veya görüşmem yoktur kendisiyle” dedi.

Tanık gazeteci Tuğçe Özçelik de beyanında, “Mehmet Akif Ersoy’u tanırım. Benim sosyal medyada yapmış olduğum paylaşım Akif ile olan arkadaşlığıma dayalı. Benim yaşadığım mağduriyet bu davayla ilgili değil benim iş hayatımla ilgili. Neden bu dosyada tanığım açıkçası anlamadım” dedi.

GİZLİ TANIK İLK CELSEYE KATILMIŞ

Mahkeme başkanı gizli tanığa geçen celse bu duruşma salonunda olup olmadığını sordu ve sanıkların bu yönde beyanı olduğunu söyledi. Gizli tanık, “Geçen celse bu duruşma salonundaydım bu duruşmayı dinledim” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Seni dinleyemeyiz bu şekilde, tanıklıktan çıkarıyoruz seni” yanıtını verdi.

“EVDEN DIŞARI BİLE ÇIKMAYACAĞIMA EMİN OLANİLİRSİNİZ”

Mehmet Akif Ersoy, “Eylemlerin hiçbirinin olmadığı görülmüştür. Savcının suç olarak isnat ettiği hiçbir suçun deliliği olmadığı bellidir, kimse şikayetçi değildir. Geçen celse bazı isimlerden özür diledim, Meltem ve Elif’ten de özür diliyorum benim arkadaşım olmalarından dolayı yaşadıklarından dolayı. Ortada bir örgüt yok, ben örgüt lideri falan değilim. Erkekler sanık, kadınlar mağdur oldu. Herkes başta şüpheliydi. Herkes mağdur burada. Tahliyemi talep ediyorum. Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

“HAZMEDEMİYORUM”

Tutuklu sanık Mustafa Manaz, “Masumiyet karinesi hiçe sayıldı. Çok ağrıma gidiyor, kaldıramıyorum. Onurum ve şerefim için yaşadım ben. Şirketim vardı, şu anda haciz konulmuş ve banka hesapları bloke edilmiştir. Dosyada somut hiçbir şey yok, söylenti ve laf hepsi. Hazmedemiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un arasında olduğu 7 sanık hakkında, “nitelikli cinsel saldırı”, “suç örgütü kurma”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.