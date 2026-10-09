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Kaynak: AA

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalarken Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak sahada görev alacak.

Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmalarında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirve yarışında geriye düşen Fenerbahçe, rakiplerinin puan bıraktığı haftada Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek yeniden şampiyonluk mücadelesine ortak oldu.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.

Yaşadığı sakatlığın ardından Avusturya'da ameliyat edilen Mert Müldür, yarın oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI BİTTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara dönebilecek.

Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde uzun bir aradan forma şansı bulacak.

MİLLİ ARADA AZERBAYCAN'A GİTTİ

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Azerbaycan'da bir de hazırlık maçı oynadı.

Azerbaycan'ın Turan Tovuz ekibiyle karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Vedat Muric ve Romelu Lukaku'da olacak.

Eyüpspor karşısında fileleri 4 kez havalandıran Vedat Muric, Rize deplasmanında ilk 11'e yakın. Milli arada takımı Belçika'yla iyi bir performans ortaya koyan Romelu Lukaku da İsmail Kartal'ın gol yollarındaki kozlarından biri olarak forma bekleyecek.