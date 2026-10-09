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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüte üye olma', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve '213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet' suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli M.Ö'yü gözaltına aldı.

ÇEK PARALARINI NAKİT ÇEKİP BODRUMDA SAKLAMIŞ

Zanlı M.Ö.’nün emniyetteki sorgusunda, soruşturma dosyasında adı geçen 155 firmadan birine ait çekleri tahsil ettikten sonra bankadan nakit çekerek Pendik’teki evine götürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İtirafın ardından KOM ekipleri, M.Ö.’nün Pendik’teki evi ve müştemilatında detaylı arama yaptı. Binanın bodrum katında çuval ve torbaların içine gizlenmiş toplam 3 milyon 912 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen nakit paraya 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında el kondu.

20 İLDEKİ OPERASYONDA 31 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

29 Eylül tarihinde Kocaeli merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş gözaltına alınan 52 şüpheliden 31’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 8 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Emniyetteki işlemleri süren M.Ö. ile ilgili tahkikatın çok yönlü devam ettiği duyuruldu.