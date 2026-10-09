Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı

MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı

MasterChef Türkiye’de gecenin kritik mücadelesi tamamlandı. Dokunulmazlık oyununun ardından dengeler değişirken, bazı yarışmacılar için eleme yolunun kapıları aralandı. İşte gecenin dikkat çeken gelişmeleri...

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı - Resim: 1

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme süreci devam ederken yarışmacıların kaderini belirleyecek kritik etaplara geçildi.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı - Resim: 2

Takım oyunlarının ardından bireysel dokunulmazlık ve eleme potasına girecek isimler için mücadele başladı.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı - Resim: 3

Yarışmanın son bölümünde 3. ve 4. eleme adayı olarak belirlenen yarışmacılar belli oldu.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı - Resim: 4

MasterChef Türkiye 2026’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlandı.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı - Resim: 5

Mavi ve kırmızı takımın karşılaştığı mücadelede eski yarışmacılardan Burcu konuk şef olarak yer aldı.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı - Resim: 6

Yarışın ardından gözler 3. ve 4. eleme adaylarına çevrildi.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı - Resim: 7

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı - Resim: 8

MasterChef’te günün dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı - Resim: 9

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı - Resim: 10

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Muhammed oldu.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı - Resim: 11

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı - Resim: 12

Eleme adayları, dokunulmazlık oyununun ardından Nilay ve Buse oldu.

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