MasterChef Türkiye’de haftanın eleme süreci devam ederken yarışmacıların kaderini belirleyecek kritik etaplara geçildi.
MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potası karıştı
MasterChef Türkiye’de gecenin kritik mücadelesi tamamlandı. Dokunulmazlık oyununun ardından dengeler değişirken, bazı yarışmacılar için eleme yolunun kapıları aralandı. İşte gecenin dikkat çeken gelişmeleri...Kaynak: Haber Merkezi
Takım oyunlarının ardından bireysel dokunulmazlık ve eleme potasına girecek isimler için mücadele başladı.
Yarışmanın son bölümünde 3. ve 4. eleme adayı olarak belirlenen yarışmacılar belli oldu.
MasterChef Türkiye 2026’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlandı.
Mavi ve kırmızı takımın karşılaştığı mücadelede eski yarışmacılardan Burcu konuk şef olarak yer aldı.
Yarışın ardından gözler 3. ve 4. eleme adaylarına çevrildi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef’te günün dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Muhammed oldu.
MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Eleme adayları, dokunulmazlık oyununun ardından Nilay ve Buse oldu.