Beşiktaş'ın Çarşı Vicdan ve Niğde Çarşı taraftar grupları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Azatlı Şehit Salim Erten İlkokulu'nu ziyaret etti.
"İLMİ OKULDAN, HAYATI BEŞİKTAŞ'TAN"
"İlmi okuldan, hayatı Beşiktaş'tan" sloganıyla gerçekleştirilen ziyarette taraftarlar, sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Çocuklara kırtasiye setleri, oyuncaklar ve takım tişörtleri hediye edildi.
Çarşı Vicdan taraftar grubu üyesi Serkan Odabaşı, Beşiktaş sevgisini yalnızca tribünlerde değil hayatın her alanında yaşatmaya çalışan gönüllü bir ekip olduklarını belirtti.
Odabaşı, çocukların mutluluğuna ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ziyaret, öğrencilerin taraftarlarla toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.