Kaynak: İHA

Edirne Merkez Barut Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör, gençlik yıllarında hayranlık duyduğu Beşiktaş'ın eski futbolcularından Niko Kovi ile 50 yıl sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'da buluştu.

Yaklaşık 15 yaşında futbola başlayan ve çocukluğundan bu yana Beşiktaş taraftarı olan Yaşagör, Kovi'nin sahadaki mücadeleci futbolundan, kazanma azminden ve hırsından etkilendiğini anlattı.

50 YIL ÖNCE MEKTUP YAZDI

Futbolculara ulaşmanın bugünkü kadar kolay olmadığı yıllarda Yaşagör, Beşiktaş aracılığıyla Niko Kovi'ye bir mektup gönderdi.

Mektubuna karşılık Kovi'den imzalı bir fotoğraf alan Yaşagör, yıllarca unutmadığı bu hatıranın ardından yaklaşık yarım asır sonra eski futbolcuyla bu kez yüz yüze görüşme fırsatı yakaladı.

ATİNA'YA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA GİTTİ

Yaşagör, buluşma öncesinde Kovi için üzerinde isminin bulunduğu özel bir Beşiktaş forması hazırlattı. Atina'daki görüşmede formayı Kovi'ye hediye eden Yaşagör, eski futbolcunun bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Yaşagör ayrıca Kovi'nin kendisine futbol kariyerini anlattığını, Vefa'dan Beşiktaş'a transfer olduğunu, siyah-beyazlı ekipte başarılı bir dönem geçirdiğini ve Türkiye Milli Takımı formasını giydiğini aktardı.

'HALA O HEYECANI YAŞIYORUM'

50 yıl önce başlayan hayranlığının unutulmaz bir buluşmaya dönüşmesinden duyduğu mutluluğu anlatan Zeki Yaşagör, "Türkiye ile Yunanistan arasında böyle güzel karşılaşmaların olması beni çok mutlu etti. 50 yıl önce yaşadığım heyecanı bugün hala yaşıyorum" diye konuştu.

Yaşagör, Atina'daki buluşmada kendilerine gösterdikleri ilgi dolayısıyla Niko Kovi ve ailesine teşekkür etti.