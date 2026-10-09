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Kaynak: Ekonomi Servisi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu (UNCTAD), merakla beklenen "Ticaret ve Kalkınma 2026: Kalkınmanın Jeoekonomiği" raporunu yayımladı. Rapora göre, Orta Doğu’daki sıcak savaşın yarattığı yüksek enerji fiyatları ve jeopolitik riskler küresel finansal istikrarı zorlamaya devam ediyor.

Dünya ekonomisinin 2025 yılındaki yüzde 2,9'luk büyümesinin ardından bu yıl fren basarak yüzde 2,6 seviyesine gerileyeceği öngörüldü. BM verilerine göre küresel ekonominin 2027 yılında ise yüzde 2,7 oranında sınırlı bir toparlanma göstermesi bekleniyor.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YÜZDE 4 BÜYÜME TUZAĞI

Gelişmekte olan ekonomiler, yeni teknolojik engeller ve sertleşen korumacı politikalar nedeniyle gelişmiş ülkelere yetişmekte zorlanıyor. Bu ülke grubunda büyüme oranı 2025'teki yüzde 4,7 seviyesinden bu yıl yüzde 4'e çakılacak.

YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ UÇURUMU

Yarı iletkenler, yapay zeka ve temiz teknoloji gibi yüksek katma değerli stratejik sektörlerdeki yeni yatırımların yaklaşık yüzde 70'ini gelişmiş ekonomiler elinde tutuyor.

KRİTİK MİNERAL ÇIKMAZI

Gelişmekte olan ülkeler kritik mineral rezervlerinde liderliği elinde tutsa da bu ham maddelere işleyerek değer katmakta ve sanayileşmekte büyük zorluk çekiyor.

FİNANSMAN BASKISI

Resmi kalkınma yardımları üst üste 3. yılda da gerilerken, gelişmekte olan piyasalara giren sıcak para ve portföy akışlarında oynaklık zirveye tırmandı.

TİCARET 35 TRİLYON DOLARLA REKOR KIRCAK: YAPAY ZEKA MOTOR OLDU

Gelişmiş ülkelerde durgunluk, sıkılaşan parasal koşullar ve zayıf sanayi performansı hakimken; küresel mal ve hizmet ticaretinin bu yıl yüzde 4 büyümesi ve geçen yılki 35 trilyon dolarlık rekor seviyesini aşması bekleniyor.

ABD EKONOMİSİ

Yapay zeka yatırımları ve dirençli iş gücü piyasasıyla küresel motor olmayı sürdürüyor. ABD’nin 2025’teki yüzde 2,1’lik büyümesinin ardından 2026’da yüzde 2,1, 2027’de ise yüzde 1,8 büyümesi öngörülüyor.

AVRUPA DURGUNLUKTA

Batı Avrupa enerji dalgalanmaları ve ticaret parçalanması nedeniyle düşük büyüme kıskancında sıkışmış durumda.

ASYA'DA ÇİP DOPİNGİ

Güney Kore ve Japonya, küresel yarı iletken ve yüksek teknoloji bileşenlerine olan canlı talepten faydalanarak pozitif ayrışıyor.