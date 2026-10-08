Kaynak: Haber Merkezi

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde düzenlenen profesyonel güreş gösterisinde trajik bir olay yaşandı.

Karşılaşmada görev yapan hakem Gerardo German Pineda, ringde yere düşmesinin ardından yaşamını yitirdi.

Güreş dünyasında "El Buho" lakabıyla tanınan Pineda'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

GÖSTERİ SIRASINDA HAREKETSİZ KALDI

Deportivo 11 de Julio'da gerçekleştirilen organizasyonun ana karşılaşmasında El Hijo de Fishman ile Mascara Sagrada NG karşı karşıya geldi.

Müsabakayı yöneten Pineda, gösterinin bir parçası olan fiziksel hareketlere dahil oldu. Karşılaşma sırasında yere düşen hakem, bir süre sonra hareketsiz kaldı.

Pineda'nın ayağa kalkmaması üzerine görevliler duruma müdahale etti ve sağlık ekiplerine haber verildi.

ÖLÜMÜNE GÜREŞ HAREKETİ Mİ NEDEN OLDU?

Olayın ardından Pineda'nın ölümüne, güreşte "piledriver" olarak bilinen hareketin uygulandığı bir pozisyonun neden olmuş olabileceği öne sürüldü.

Rakibin baş aşağı tutulup yere doğru indirildiği bu hareketin olayla bağlantısı henüz kesinleşmedi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Ringde ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri, Gerardo German Pineda'nın hayati belirtilerinin bulunmadığını tespit etti.

ABD merkezli TMZ'nin haberine göre hakemin ölümünün ardından olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Pineda'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.