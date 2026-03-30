Geçtiğimiz günlerde Liverpool'dan sezon sonu ayrılacağı duyuran Mohamed Salah'ın 9 yıllık başarılarla dolu döneme son noktayı koyacağını açıklamasının ardından yeni adresi merak konusu oldu.

PREMIER LIG VE LIVERPOOL TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Premier Lig'de Liverpool formasıyla kariyerinin en parlak dönemini yaşayan ve hem lig hem de kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Salah'ı isteyen takımlar netleşmeye başladı.

'PSG, BAYERN MUNIH VE İTALYADAN TEKLİFLER DUYUYORUM'

On Time Sports'a konuşan Mısır Milli Takım Direktörü Ibrahima Hassan, Salah'ı isteyen takımları duyurdu.

Hassan, “Mohamed Salah için Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve İtalya'dan teklifler duyuyorum." dedi.

'MLS'E GİDERSE MESSI GİBİ SALAH'I DA HATIRLAMAYIZ'

Avrupa devlerinin devreye girdiği Salah için ayrıca çok konuşulacak Messi benzetmesinde bulunan Ibrahima Hassan Mısırlı yıldızın ABD'den kaçınması gerektiğini söyledi.

Messi'nin MLS'e gitmesinin ardından unutulduğunu belirten Hassan, "Eğer bu teklifler gerçekse, oraya gitmesini tercih ederim. MLS'e gitme fikrine ikna olmadım... Eğer oraya giderse, tıpkı Messi'yi hatırlamadığımız gibi, Salah'ı da hatırlamayız.” diye konuştu.

KLOPP'UN SÖZLERİ AMERİKA VE ARABİSTAN SEÇENEKLERİNİ ELEMİŞTİ

Bu sözler Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. Jürgen Klopp'un önceki gün Salah'ın kariyerine 6-7 yıl daha devam edeceğini söylemesi, 33 yaşındaki oyuncunun tercihinin en azından MLS veya Suudi Arabistan olmayacağı şeklinde yorumlanmıştı.

PLANI BELLİ Mİ YOKSA SEZON SONU MU KARAR VERECEK?

Salah'ın Liverpool'dan ayrılmaya belli bir kariyer planı doğrultusunda mı karar verdiği yoksa sezon sonu mu seçeneklerini değerlendireceği henüz bilinmiyor.