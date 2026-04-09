YENİÇAĞ - 9 Nisan 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ: BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Başkanvekili seçimi yapıldı. Seçim sonucunda AK Partili Şahin Biba, Başkanvekili oldu.

SOMER SİVRİOĞLU, EMİR CAN İĞREK, BURAK DENİZ, MERT DEMİR... 14 ÜNLÜ GÖZALTINDA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında 14 ünlü isim gözaltına alındı. Oyuncu Burak Deniz, şarkıcı Emir Can İğrek, rapçi Norm Ender dahil gözaltına alınan 14 kişi Adli Tıp'a sevk edildi.

CHP ANKARA İL BAŞKANI ÜMİT ERKOL GÖZALTINA ALINDI

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir Kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltındaki Erkol, İzmir'e götürülecek.

KURTULMUŞ’TAN ARA SEÇİM AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ara seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtuluş, "Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa ve İçtüzük'te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur. Buna karar verecek yer TBMM Genel Kuruludur" dedi.

DERVİŞOĞLU: HER KONUDA CHP İLE AYNI DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİLİZ

Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Özel, ara seçimde AK Parti'nin Anayasa'ya aykırı söylemlerde bulunduğunu öne sürdü. Anayasa 78'e göre ara seçim yapılmak zorundadır dedi. Dervişoğlu 'Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz' derken "Her türlü seçime evet deriz" ifadelerini kullandı.

MİT GİZEMLİ CASUSUN BELGESİNİ YAYIMLADI: TAKİP ANKARA’DA YAPILDI…

MİT, 1940 tarihli Ankara Ulus’ta geçen gizemli bir casusluk takibini konu alan tarihi belgeyi yayımladı.

POLİSLER TÜKENİYOR: MESAİ, BASKI VE İNTİHAR...

Polislerin çalışma şartları, psikolojik ve ekonomik baskılar ile mesleki riskleri yıllardır çözüm bekliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni polis meslek kanunu hazırlandığını duyururken düzenlemenin nasıl bir iyileştirme getireceği ise netleşmedi.

BABACAN, ARA SEÇİM YERİNE ERKEN GENEL SEÇİM İSTEDİ

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, CHP’nin ara seçim çıkışını değerlendirerek, ara seçim yerine erken genel seçim önerisinde bulundu.

PENTAGON’DAN VATİKAN’A SERT ÜLTİMATOM: TARAFINIZI SEÇİN

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Vatikan arasındaki diplomatik hatlarda tansiyonun daha önce görülmemiş bir seviyeye yükseldiği iddia ediliyor. Vatikan'ın Washington Büyükelçisi Kardinal Christophe Pierre’in Pentagon’a çağrılarak "ABD gücünün farkında olun, tarafınızı seçin" dediği iddia edildi.

TAHRAN’DA 10 BİNLER HAMANEY’İ ANDI: ÖLDÜRÜLMESİNİN ÜZERİNDEN 40 GÜN GEÇTİ

ABD ve İsrail’in başlattığı savaşta hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için anma yürüyüşü gerçekleşti. Tahran’da toplanan 10 binlerce kişi Hamaney’i ölümünün 40’ıncı gününde andı.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere mayınlara karşı alternatif rota açıkladı.

TRUMP'TAN ATEŞKESİ SIKINTIYA SOKACAK AÇIKLAMALAR

İsrail ile birlikte İran'a saldıran ve Orta Doğu'daki savaşı başlatan ABD, 40 gün sonra gelen ateşkes sonrası tedirgin eden açıklamalar yaptı. Trump ABD ordusunun İran çevresinde kalacağını ancak anlaşma yerine getirilene kadar saldırı yapılmayacağını söyledi.

PEZEŞKİYAN’DAN LÜBNAN VURGULU ATEŞKES AÇIKLAMASI: PARMAKLARIMIZ TETİKTE KALMAYA DEVAM EDECEK

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ateşkes açıklaması geldi. Lübnan’a saldırıların ateşkesin açık ihlali olduğunun altını çizen Pezeşkiyan, “Parmaklarımız tetikte kalmaya devam ediyor. İran, Lübnanlı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacaktır” dedi.

YURT DIŞINA ÇIKACAKLAR DİKKAT: PASAPORTTA O UYGULAMA SONA ERİYOR

Avrupa Birliği’nin yeni dijital sınır sistemi EES, 10 Nisan 2026’da yürürlüğe giriyor. Pasaport damgası tarihe karışıyor, biyometrik kontrol başlıyor. Yeni sistem Türkiye vatandaşlarını da etkiliyor.

AKARYAKITTA TARİHİN EN BÜYÜK İNDİRİMİ: BU GECE TABELALAR YIKILACAK

Orta Doğu'da İran-ABD arasında ateşkes sağlanması Brent Petrol'de sert düşüşe sebep oldu. 115 dolar seviyelerini test eden Brent Petrol, şu sıralarda 95 dolar seviyelerinde seyir ediyor. Düşünün ardından akaryakıt fiyatlarında tarihi bir indirim bekleniyor.

CEP TELEFONLARINA 'SAVAŞ' ZAMMI KAPIDA

Küresel gerilim teknoloji rafına yansıdı. Cep telefonlarına 'savaş' zammı yolda! ABD-İran geriliminin maliyetleri artırdığını belirten MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, dev markaların fiyat artışına gitmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN EKONOMİDE ‘ŞOK’ METHİYELERİ

ABD-İran gerilimi ve artan enerji maliyetlerine dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin dışsal şoklara karşı bağışıklık kazandığını söyledi.

SAVAŞI FİDAN KAYBETTİ, KALIN KAZANDI...

ABD/İsrail, İran arasında varılan 2 haftalık ateşkes uzlaşması…

Bana sorarsanız, haydutlara karşı kazanan İran…

Peki, bizim buralarda yaşanan savaşı kim kazandı?..

Ne savaşı mı?..

Tayyip Erdoğan sonrası taht savaşı…

Kestirmeden söyleyeyim;

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kaybetti, MİT Başkanı İbrahim Kalın kazandı…

TÜRKİYE’NİN MEŞHUR SÜT DEVİ İFLAS ETTİ: MAHKEMEDEN YENİ KARAR GELDİ

Türkiye’nin meşhur süt devi Sütçü Yusuf Çiftliği için mahkeme iflası basit usül ile yapacak.

DÜDÜK ÇALDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: UĞURCAN ÇAKIR’IN O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Galatasaray-Göztepe maçının ardından kameralar Uğurcan Çakır’ın sağlık durumu ile ilgili sözlerini çekmesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

SADETTİN SARAN KESENİN AĞZINI AÇTI: FORVET LİSTESİNDEKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın bu bölge için 50 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığı ifade ediliyor.

🚓Polis Haftası

Polis Haftası, Türkiye genelinde düzenlenen törenler ve etkinliklerle kutlanıyor. Emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan anmalarda, görev başındaki polislerin çalışmaları vurgulanırken, sosyal medyada da teşekkür ve kutlama mesajları öne çıkıyor.

🎙Komedyen Tuba Ulu gözaltına alındı: Sözleri tartışma yarattı

Tuba Ulu, sahne performansında Osmanlı padişahına yönelik kullandığı ifadeler sonrası gözaltına alındı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay ifade özgürlüğü ve mizah sınırları üzerine yeni bir tartışma başlattı. Bir kesim sözleri eleştirirken, diğerleri komedi sahnesinin özgür olması gerektiğini savundu.