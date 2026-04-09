Küresel siyasi gerilimler ve ekonomik maliyetler, teknoloji dünyasının en hareketli sektörü olan cep telefonlarını vurmaya başladı. MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ABD-İran geriliminin yarattığı maliyet baskısı nedeniyle cep telefonlarına zam yağmurunun yolda olduğunu açıkladı.

TELEFONDA "SAVAŞ" ZAMMI KAPIDA

MOBİSAD Başkanı Turnacı, ABD-İran geriliminin sadece bölgeyi değil, küresel tedarik ve maliyet zincirlerini de etkilediğini vurguladı. Bazı markaların fiyat etiketlerini güncellemeye başladığını belirten Turnacı, en çok tercih edilen dev markaların da yakın zamanda fiyat artışına gitmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

YENİLEME SÜRESİ İKİ KATINA ÇIKTI: 2 YILDAN 4 YILA

Hayat pahalılığı ve enflasyon, vatandaşın teknoloji tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Turnacı’nın paylaştığı verilere göre:

Vatandaşlar artık telefon alırken çok daha seçici ve temkinli.

Talebin büyük çoğunluğu 20 bin TL altındaki "giriş segmenti" cihazlara kaymış durumda.

Eskiden ortalama 2 yılda bir telefon değiştiren Türk tüketicisi, artık cihazını 4 yıl boyunca kullanmaya devam ediyor.

Sadece üst gelir grubu, her yeni model çıktığında cihazını yenileme alışkanlığını sürdürüyor.

BDDK’YA ÇAĞRI: 12 TAKSİT SINIRI 50 BİN TL OLSUN

Sektörün en büyük beklentisi ise taksit sınırındaki güncellenme. Mevcut düzenlemede 20 bin TL üzerindeki telefonlara sadece 3 taksit yapılabildiğini hatırlatan Turnacı, şu talebi dile getirdi:

"Vatandaşın yeni teknolojiye ve özellikle 5G uyumlu cihazlara erişebilmesi için 12 taksit sınırı 20 bin TL’den 50 bin TL’ye çıkarılmalı. Bu talebimizi ilgili makamlara ilettik."

5G ÖNCELİKLİ TERCİH OLDU

Turnacı, Türkiye’nin 5G vizyonuna paralel olarak tüketicilerin artık "geleceğe yatırım" yaptığını, yeni bir cihaz alırken mutlaka 5G teknolojisini destekleyip desteklemediğine baktıklarını da sözlerine ekledi.