Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri, John Duran ve Cenk Tosun’la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, hücum hattına yalnızca Sıddık Cherif’i katınca eleştirilerin odağı olmuştu.

Mehmet Emin Uluç’un haberine göre Sadettin Saran, yeni sezonda bu süreci geride bırakacak güçlü bir hamle yapmayı planlıyor.

Derbi galibiyetinin ardından şampiyonluk hesaplarına başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosu için hazırlıklara başlarken ilk hedefini golcü transferi olarak belirledi.

Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde de gündeme gelen Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Darwin Nunez, Artem Dovbyk ve Serhou Guirassy ile ilgilendiği belirtiliyor.

Brezilya’dan Corinthians’ta forma giyen Yuri Alberto, Flamengo’dan Pedro ve Palmeiras’tan Flaco Lopez de transfer listesinde yer alıyor.

En az iki forvet takviyesi yapmayı hedefleyen yönetimin, bu operasyon için 50 milyon Euro bütçe ayırdığı ve Brezilya bağlantılı görüşmelerde Fred’in takasta kullanılabileceği ifade ediliyor.

Transfer sürecinde hızlı hareket etmek isteyen Fenerbahçe’nin, anlaşmaları sezon tamamlanmadan sonuçlandırmayı planladığı aktarıldı.