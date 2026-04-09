İstanbul Kemerburgaz’da 2004 yılından bu yana taze et ve süt ürünleriyle tanınan, sektörün bilinen isimlerinden Sütçü Yusuf Çiftliği, ekonomik darboğazı aşamayarak iflas noktasına geldi.
Türkiye’nin meşhur süt devi iflas etti: Mahkemeden yeni karar geldi
Derleyen: Süleyman Çay
Bir süredir devam eden konkordato çabalarından sonuç alamayan dev işletme hakkında mahkemeden alacaklıları yakından ilgilendiren yeni bir ilan yayımlandı.
Milyonluk sermayesiyle günlük taze üretim yapan Sütçü Yusuf Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti., yaşadığı nakit akışı sorunları nedeniyle bir süredir mahkeme korumasındaydı.
Ancak İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden gelen son bilgiler, şirketin mali dengesini toparlayamadığını ve resmi iflas sürecinin derinleştiğini gösteriyor.
Mahkemenin 2024/465 Esas sayılı dosyası kapsamında, 21 Mart 2025 tarihi itibarıyla resmen müflis (iflas etmiş) sayılan şirketle ilgili "Basit Tasfiye" aşamasına geçildi. Mahkeme tarafından yapılan son duyuruya göre:
Sıra Cetveli Hazır: 44 ile 57 sıra numaraları arasındaki alacak ve istihkak iddialarının incelemesi tamamlandı.
İnceleme Süreci: İcra ve İflas Kanunu’nun 206. ve 207. maddeleri uyarınca hazırlanan alacaklılar sıra cetveli, hak sahiplerinin incelemesine açıldı.
İflas masasına alacak yazdıran vatandaşların ve kurumların, açıklanan listeye itiraz etmek için kısıtlı süresi bulunuyor.
Alacağın miktarına veya esasına dair itirazı olanlar, 15 gün içinde Ticaret Mahkemesi'nde dava açabilecek. Sadece alacağın kaçıncı sırada olduğuna dair şikayetler ise 7 gün içinde İcra Mahkemesi'ne yapılabilecek.