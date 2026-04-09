Galatasaray’ın Göztepe’yi 3-1 yendiği karşılaşmada, maç sonu yaşanan bir sahne skorun önüne geçti. Maç bitiminde sahadaki diyalog, sosyal medyada kısa sürede konuşuldu.

MAÇ SONUNA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

90 dakika tamamlandıktan sonra futbolcular birbirlerini tebrik etti. Bu sırada yayıncı kameralarına yansıyan görüntüler izleyicilerin ilgisini çekti.

Saha içinde sohbet eden Uğurcan Çakır ve İsmail Köybaşı’nın konuşması sosyal medyada geniş yankı buldu.

“HASTALIĞIMA RAĞMEN ÇIKIYORUM”

Kameralara yansıyan karelerde Uğurcan Çakır’ın, sağlık durumunu İsmail Köybaşı’ya samimi bir şekilde anlattığı görüldü. Uğurcan’ın, “Allah çarpsın hastalıktan ölüyorum abi.” sözleri ekranlara yansıdı ve mücadeleye rahatsızlığına rağmen çıktığı belirtildi.