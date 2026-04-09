Ticari gayrimenkul dünyasında taşları yerinden oynatacak olay, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde yaşandı. 2023 yılında aylık 120 bin TL bedelle kafe olarak kiralanan dükkanın sözleşmesine, "Tüm vergi ödemeleri kiracı tarafından usulüne uygun olarak süresinde yapılacaktır" maddesi eklendi. Ancak kiracının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi, yargıdan dönen sert bir kararla sonuçlandı.
Kiracılar ve mülk sahipleri dikkat: Artık tahliye nedeni sayılıyor
İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan bir kira uyuşmazlığında mahkeme, kiracılar ve mülk sahiplerini ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Uymayan kiracı hakkında tahliye kararı verildi.Derleyen: Dilek Taşdemir
İHTARA RAĞMEN ÖDENMEDİ, SÜREÇ YARGIYA TAŞINDI
Kiracının stopaj ödemelerini yapmaması üzerine mülk sahibi, Ocak 2026’da bir ihtarname göndererek sözleşmenin feshedileceğini bildirdi. Milliyet'in haberine göre, ödemenin yapılmaması üzerine mülk sahibi, vergi yükümlülüğü nedeniyle stopajı kendisi ödeyerek icra takibi ve ardından tahliye davası başlattı.
BİLİRKİŞİ DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ: MAKBUZ YOK, TAHLİYE VAR
İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada dosya bilirkişiye gitti. Yapılan incelemeler sonucunda;
Kiracının ödemeye dair hiçbir makbuz sunamadığı...
Vergi dairesi kayıtlarında ödemenin görünmediği tespit edildi.
Mahkeme, 30 Mart 2026 tarihli kararında, stopajın ödenmemesini "kira sözleşmesine açık aykırılık" olarak değerlendirdi ve kiracının tahliyesine hükmetti.
"SADECE KİRAYI ÖDEMEK YETERLİ DEĞİL"
Dava sürecini değerlendiren Avukat Gizem Gonce, bu kararın tüm ticari kiralamalar için emsal teşkil ettiğini belirtti. Gonce, şu uyarılarda bulundu:
"Kiracılar genellikle sadece aylık kira bedelini ödemenin yeterli olduğunu düşünebiliyor. Ancak sözleşmede yer alan stopaj gibi vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, mülk sahibine haklı nedenle tahliye imkanı tanıyor."
Kiracılar ve mülk sahiplerini ilgilendiren önemli karar ticari iş yeri sahiplerinin sözleşmelere eklediği özel maddelerin hukuki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.
İş yeri kiracılarının, sadece kira dekontlarını değil, vergi ödeme makbuzlarını da düzenli kontrol etmesi gerekiyor.