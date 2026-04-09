DEVA Partisi lideri Ali Babacan, NOW TV’de katıldığı canlı yayında CHP’nin ara seçim çıkışını değerlendirdi. Ali Babacan, bu konuda kararı TBMM’nin vereceğini hatırlatarak, ara seçim yerine erken genel seçim önerisinde bulundu.

Babacan'ın açıklaması şöyle:

"YAPILMASI GEREKEN ARTIK ERKEN GELEN SEÇİM"

”Amacınız gerçekten üç beş sandalye için bir seçime götürmek ülkeyi ya da herhangi bir siyasi partının ya da bazı insanlarla ilglii dar bir hedefle mi hareket etmek yoksa Türkiye’nin önünü açacak bir adım atmak mı? Şu anda Türkiye’nin önünü açacak olan erken genel seçimdir. Üç yıl oldu. Bugün ha deseniz en erken seçim temmuz da olur, bilemediniz kasım da. Dolayısıyla yapılması gereken artık erken gelen seçime gitmektir.

"HUKUKSUZLUK VE ADALETSİZLİK ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ DURUMDA"

Ülkeyi bir daha bir daha seçim gündemiyle yormaktansa bir kere yapıp kesin bu işi bitirmeyi biz daha doğru görüyoruz. Ara seçimin de erken seçimin de kararını meclis verecek. Dolayısıyla Tayyip bey kendi aday olmak istiyorsa meclisin kararıyla ülkeyi seçime götürmek isteyecektir diye tahmin ediyoruz. Bu seçimde iktidara açılan kredi artık dolmuştur. 2023 yılında vatandaş kredi açtı. Aradan üç yıl geçti, ortada başarı yok, ekonomik durum felaket. Hukuksuzluk ve adaletsizlik almış başını gitmiş durumda. Bölgemiz yangın yeri. Hükümetin toplam karnesine baktığımızda hükümet sınıfta kalmıştır. “