Geçtiğimiz günlerde akaryakıta gelen Cumhuriyetin en büyük zammının ardından bu gece yarısından itibaren tarihi bir indirim gelecek. Litresi 85 liradan satılan motorin bir gecede tarihi düşüş yaşayacak. Benzinde de indirim var ama motorin kadar değil...
Akaryakıtta tarihin en büyük indirimi: Bu gece tabelalar yıkılacak
Orta Doğu'da İran-ABD arasında ateşkes sağlanması Brent Petrol'de sert düşüşe sebep oldu. 115 dolar seviyelerini test eden Brent Petrol, şu sıralarda 95 dolar seviyelerinde seyir ediyor. Düşünün ardından akaryakıt fiyatlarında tarihi bir indirim bekleniyor.Derleyen: Aykut Metehan
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Motorin ve benzinde tarihi bir indirim söz konusu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 12,88 TL, benzine 1 lira 5 kuruş indirim gelecek.
İndirim sonrası akaryakıt fiyatlarındaki değişim merak ediliyor. İşte 9 Nisan (indirimsiz) akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 63.25 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 85.29 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 63.10 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 85.14 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 64.22 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 86.42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir’de benzin litre fiyatı: 64.50 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 86.70 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 34.79 TL