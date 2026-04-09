İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney için anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle düzenlenen yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı.

Kentin farklı noktalarından katılımın sağlandığı yürüyüş sırasında sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Yürüyüş güzergahının farklı noktalarında mersiyeler okundu.

Ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney lehine sloganların atıldığı yürüyüşte, birçok İranlının Hizbullah bayrağı taşıması dikkati çekti.

Tahran'daki yürüyüşe ülkenin farklı kentlerinden de gelenlerin olduğu aktarıldı.

İran basınına göre, yalnızca Tahran'da değil ülkenin farklı kentlerinde de Ali Hamaney için anma yürüyüşleri gerçekleştirildi.