Kendimi Google’dan nasıl silebilirim diye düşünüyorsanız tam olarak yanıtını buldunuz.
Google'dan kendinizi silmek artık çok kolay... Bu aramayı yapmanız yeterli
Google'da adınızı arattığınızda eskiye dair beğenmediğiniz veya şu an hoşlanmadığınız veriler çıkabilir. Artık bunları kaldırmak çok daha kolay... Nasıl mı? İşte detaylar...Derleyen: Sinan Başhan
Google kişisel verilerinizi kaldırmak için bir talep formu sunuyor.
BU ARAMAYI YAPMANIZ YETERLİ
Talep formuna ulaşmak için "Kişisel Kaldırma Google" yazıp arama yapmanız yeterli.
Arama yaptıktan sonra Google aramada kişisel içerik kaldırma talebinde bulunma linkine tıklıyorsunuz.
Çıkan formda devam ederek ilgili yerleri doldurarak formu tamamlıyorsunuz.
Bu talep formunu doldurduktan sonra kişisel verilerinizi örnek olarak e-posta adresinizi Google sonuçlardan kaldırabilirsiniz.
Hatta bu sizin yasal bir hakkınız bu hakkın adı "Unutulma Hakkı"dır.
Unutulma Hakkı, internet kullanıcılarının internet geçmişlerini kontrol altına almaya işaret ediyor.
Bu hak sayesinde internette eskimiş veya geçerliliğini yitirmiş bilgilerinizi kaldırabilirsiniz.