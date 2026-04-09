ABD ve İran savaş gerilimi ile beraber enerji fiyatlarında büyük artış yaşanmıştı. Bunlardan biri ise petroldeki artış oldu.

Petroldeki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Türkiye ise akaryakıt fiyatlarında önlem olarak ‘eşel mobil’ sistemini devreye aldı. Ancak eşel mobil olsa da zammın yüzde 25’i fiyatlara yansımıştı.

İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYE ZAM

Mart ayında; elektrik, doğal gaz, ekmek, sigara ve pek çok ürüne zam gelmişti. Zamların ardı arkası kesilmezken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk TV’de ekonomiye dair 'şok' methiyelerinde bulundu.

'TÜRKİYE ‘ŞOKLARI’ YÖNETEBİLME KABİLİYETİNİ GÖSTERMİŞTİR'

Mehmet Şimşek, savaş geriliminin ekonomi üzerindeki etkilerinden bahsederken, şoklara karşın Türkiye’nin başarı gösterdiğini söyledi. Şimşek’in şok methiyeleri şu şekilde;

“2. Dünya savaşı sonrası en büyük şok. Tedarik zincirinin normale dönmesi aylar alacak. Geçen sene bu program ‘şoklarda’ rüştünü ispat etti. Şokları yönetme kapasitemiz iyi. Savaşın 2. gününde ne yapılması gerektiğini belirledik. Biz savaşın olduğu bölgedeyiz. Biz etkileri sıfırladıysak programın başarısıdır. Biz aslında Borsa, SPK ve Merkez Bankası tedbirleri aldık. Piyasalar sağlıklı işlesin, bu şokun etkilerini sınırlandırmak anlamında Türkiye ‘şokları’ yönetebilme kabiliyetini göstermiştir. Bu bir dışsal şok”

Ateşkesin bozulması durumunda büyümede düşüş, enflasyonda yükseliş olacağını söyleyen Şimşek, ‘Eşel mobil’ sisteminin devreye girmesi ile neyi öncelediklerini açıkladı. Şimşek, “Biz ‘Eşel Mobil’i uygulamaya koymasaydık, mazotun litresi 103 TL olacaktı. Benzinin litresi 78 TL olacaktı” dedi.