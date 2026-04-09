Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir kişi seçiliyor. Bir kişinin atadığı bakanlar at koşturuyor. O bakanların sorumluluğunda olan otellerde 78 kişi yanıyor, bir şey yapamıyoruz. Bakan 18 tane tapu alıp satıyor, ses çıkaramıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri tek adam rejimi ülkeyi bugün felakete sürüklemiştir. Ara seçim kaçınılmazdır.

Bize yerelde saldırdıkları her yerde hodri meydan dedik. Elimizden aldığı belediyelere sandığı koy, karşımıza çık dedik. Gaziosmanpaşa'da Bayrampaşa'da, Beykoz'da... Bugün Bursa'da... Biz onları bu rezillikleriyle baş başa bırakıyoruz. Milletin vermediği Bursa'yı hakim tokmağıyla alıyorlar. Bursalı o tokmak eline geçince nereye vuracağını iyi bilir.

Ara seçimden bahsettik. Numan Kurtulmuş'a sorumluluklar düşüyor. Önce o sorumluluklar yerine getirilsin, sonra biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Anayasa 78 diyor ki 30 ay geçtikten sonra boşalan milletvekilleri sandalyesi için ara seçim yapılır diyor. Yapılabilir değil, yapılır diyor. Ara seçimin zaruret olduğu ortada. Gündemde ara seçim yok dedi ya Erdoğan. Mevcudiyetini, varlık sebebini bir ara seçime borçlu olan Erdoğan'a sesleniyorum;

21 Haziran 2002 günü Sayın Vecdi Gönül Kocaeli Milletvekili AK Parti'nin AK Parti'nin muhalefette olduğu 10 ayın 5. 6. ayında Genel gerekçeyi ve madde gerekçelerinde uzun uzun anlatıyor. Diyor ki seçimden 30 ay geçti. Ara seçim zorunlu. 11 bölgede milletvekili boşaldı. Ara seçim zorunlu. Milletin sesini duyurması, boşlukları doldurması lazım. Bir an önce ara seçime gidilmelidir diyor. Erdoğan'ın genel başkan olduğu Kocaeli Milletvekili, AK Parti Kocaeli Milletvekili grubu adına ara seçim talebinde bulunuyor. Benim bir haftadır anlattığım bütün gerekçelerle. Anayasa buz gibi ortada diyor. Bu ara seçim niye yapılmıyor? Çünkü Sayın Bahçeli Temmuz ayında hadi bakalım 3 Kasım'da erken seçim dedi diye yapılmıyor. Ve işte o erken seçim bu ara seçimin yapılmasını kesiyor. O yüzden ara seçim yapmak erken seçim talebini ortadan kaldırmaz.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu açıklamalarda bulunuyor:

Farklı farklı partilerin genel başkanıyız. Farklı görüşlerimiz olabilir. Türkiye'nin yönetilemediğini işaret ederek erken Genel Seçim talebimizi gündeme getiriyoruz. Genel seçim olması durumunda ara seçim talebi ortadan kalkıyor. Anayasa'da milletvekilleri eksilmişse parlamentoda, ara seçime gidilir diyor. Burada gidilir ifade önemli. Gidilebilir demiyor, gidilir diyor.

HER KONUDA AYNI DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİLİZ

Bizi boş tartışmalara çekerek yapay gündemler oluşturarak muhalefeti işlevsiz kılmaya çalışıyorlar. Biz Türkiye'nin tüm sorunlarını görüşüyoruz, raporlarımızı sunuyoruz. Ama arada bir müsaade edin de CHP ile ilgili de ben konuşabileyim. Her yerde aynı düşünecek değiliz. Farklı görüşlerimiz olabilir. biz her yerde her konuyu konuşabiliyoruz. Biz bunu muhalefet partileriyle yapabiliyoruz da iktidarla neden yapamıyoruz? Bizi bir araya getiren şey Türkiye sevdasıdır.

SEÇİMİN HER TÜRLÜSÜ İÇİN EVET OYU KULLANIRIZ

Gazetecilerin 'ara seçim' sorusunu yanıtlayan Dervişoğlu, "Seçimin her türlüsüne varız. Her türlüsüne evet deriz" dedi