ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Vatikan arasındaki diplomatik hatlarda tansiyonun daha önce görülmemiş bir seviyeye yükseldiği iddia ediliyor. Vatikan'ın Washington Büyükelçisi Kardinal Christophe Pierre’in Pentagon’a çağrılarak, ABD’nin askeri gücü hatırlatılarak "uyarıldığı" ileri sürüldü.

İşte Washington-Vatikan hattındaki krizin perde arkası:

PENTAGON’DA "DİPLOMATİK DERS" İDDİASI

The Free Press’in haberine göre, Ocak ayında gerçekleşen görüşmede üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Kardinal Pierre’e ABD’nin "her istediğini yapacak askeri kapasiteye sahip olduğunu" hatırlattı. Görüşmede, Katolik dünyasının lideri Papa’nın, Washington’ın küresel hamlelerinde ABD’nin yanında durması gerektiği sert bir dille ifade edildi.

Görüşmenin, Trump yönetiminin kilit isimlerinden ve Başkan Yardımcısı JD Vance’e yakınlığıyla bilinen Elbridge Colby tarafından organize edildiği belirtiliyor.

Bazı yetkililerin, görüşme sırasında askeri gücün papalık üzerinde mutlak baskı kurduğu Orta Çağ’daki "Avignon Papalığı" dönemine atıfta bulunarak gözdağı verdiği iddia edildi.

GERİLİMİN ODAK NOKTASI: İRAN VE GÖÇMEN POLİTİKALARI

8 Mayıs 2025’te seçilen Papa Leo XIV ile Trump yönetimi arasındaki makas, kısa sürede açıldı. İlişkilerin kopma noktasına gelmesine neden olan üç ana başlık ise şöyle sıralanıyor:

Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden İran’a yönelik kullandığı "Bütün bir medeniyet bu gece yok olacak" ifadesi.

ABD’nin sınır politikalarındaki sert uygulamaları.

Vatikan'ın siyasi stratejilerde bir araç olarak kullanılmak istenmesine karşı Papa’nın direnci.

PAPA LEO XIV’TEN TRUMP’A YANIT

Papa Leo, Pentagon'un baskılarına ve İran’a yönelik sert söylemlere sessiz kalmadı. Savaşın yalnızca daha fazla nefret ürettiğini savunan Papa, sivil altyapıları hedef alan tehditlerin hem ahlaka hem de uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Papa, ABD'nin 250. yıl kutlamaları için yapılan daveti geri çevirdi. 4 Temmuz’da ABD’ye gitmek yerine, göçmen krizinin sembol noktalarından biri olan İtalya’nın Lampedusa adasında olacağını duyurdu.

PENTAGON’DAN YALANLAMA GELDİ

ABD Savunma Bakanlığı, Kardinal Pierre ile yapılan görüşmenin içeriğine dair iddiaları reddetti. Pentagon sözcüsü, görüşmenin iddia edildiği gibi bir "ders verme" değil, aksine "saygılı ve makul" bir diyalog çerçevesinde geçtiğini savundu ve haberdeki ifadelerin çarpıtıldığını belirtti.

Bu kriz, modern tarihte Pentagon'un dini bir otoriteye doğrudan askeri güç üzerinden baskı kurduğuna dair en sert iddialardan biri olarak kayıtlara geçti. Vatikan’ın "uzlaşı" çağrısı arasındaki çatışmanın önümüzdeki günlerde daha da derinleşmesi bekleniyor.