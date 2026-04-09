Anasayfa Gündem SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak

Ekonomi yazarı ve SGK uzmanı Noyan Doğan, sosyal medyada bilgi kirliliğine dönüşen "yıpranma payı" konusuna açıklık getirerek tek tek saydı. Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) ile hangi meslek grubu ne kadar erken emekli olabiliyor? SGK’nın son denetimleri neleri değiştirdi? İşte detaylar...

Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 1

Halk arasında "yıpranma hakkı" olarak bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır ve riskli işlerde çalışanlar için hayati önem taşıyor. Noyan Doğan, son dönemde bu hakkın kalktığına dair yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sistemin işleyişine dair kritik ipuçları paylaştı.

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 2

HANGİ MESLEKLER KAPSAM ALTINDA

SGK tarafından belirlenen listede toplamda 45 meslek kolu bulunuyor. Bu kapsamda öne çıkan bazı meslekler şunlar:

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 3

Yeraltı işleri: Maden ocakları, tünel yapımı.

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 4

Güvenlik ve İstihbarat: TSK, Emniyet, Sahil Güvenlik, MİT personeli.

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 5

Sanayi ve Üretim: Demir-çelik, çimento, alüminyum fabrikaları, asit ve cıva üretimi.

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 6

Kamu Hizmetleri: İtfaiye, ceza infaz kurumları, sağlık çalışanları.

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 7

Medya: Basın ve yayın mesleğinde fiilen çalışanlar.

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 8

EMEKLİLİK SÜRESİ NASIL HESAPLANIYOR?

Sistem, çalışılan her 360 günün üzerine, yapılan işin riskine göre ek prim günü eklenmesi esasına dayanıyor.

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 9

Maden işçileri: Her yıl için 180 gün (yılda 540 gün çalışmış sayılıyorlar).

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 10

TSK, Emniyet ve Basın: Her yıl için 90 gün ekstra prim.

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 11

Cam ve Kurşun işleri: Her yıl için 60 gün ek süre.

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 12

Noyan Doğan, hesaplama yöntemini "90 gün ek süre alan bir çalışan, toplam gün sayısını 0.25 ile çarparak elde ettiği sonucu primine ekleyebilir. Bu süre aynı zamanda emeklilik yaşından da düşülüyor." formülüyle özetledi.

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 13

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN "3600 GÜN" ŞARTI

Yıpranma payından yararlanarak yaştan indirim alabilmek için, söz konusu ağır işlerde en az 3600 gün (10 yıl) çalışma şartı aranıyor. Bu süre dolmadan yaş haddinden indirim kazanmak mümkün olmuyor.

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 14

SGK’DAN "YANLIŞ BEYAN" UYARISI: EMEKLİLİĞİNİZ YANABİLİR

Noyan Doğan, SGK’nın son incelemelerine dikkat çekerek işverenleri ve çalışanları uyardı. Ağır sanayi tesislerinde çalışmasına rağmen fiilen riskli işi yapmayan (sekreter, şoför, büro personeli vb.) çalışanların "yıpranma payı" kapsamında bildirilmesi, emeklilik aşamasında büyük sorunlara yol açıyor.

SGK uzmanı tek tek saydı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak - Resim: 15

Doğan "Fiilen riskli işi yapmayanların hatalı bildirilmesi, emeklilik vakti geldiğinde hak kaybına yol açabilir. Sorumluluk işveren de olsa da çalışanlar e-Devlet üzerinden meslek kodlarını kontrol etmeli." diyerek erken emekli olmak isteyenlere net uyarıda bulundu.

