09 Nisan 2026 Perşembe
Son anket HBS Araştırma'dan: Birinci partiyle ikinci parti arasındaki fark değişti

HBS Araştırma'nın son anket sonuçları ortaya çıktı. AK Parti ve CHP arasındaki fark CHP'yi olumlu etkileyecek şekilde değişti

HBS Araştırma'nın 51 şehirde 6 bin kişiyle yaptığı son seçim anketi sonuçları dikkat çekti.

Kararsız seçmenlerin dağıtılmasıyla birlikte dengelerin değiştiği görüldü.

Ankete göre CHP’nin oy oranı yüzde 32,2 olarak ölçüldü. Bu sonuç, bir önceki seçimlere kıyasla 6,85 puanlık artış anlamına geliyor.

AK Parti’nin oy oranı ise yüzde 30,9 olarak belirlendi. Bu oran, önceki seçime göre 5,53 puanlık düşüşe işaret etti.

FARK 1,3 PUAN

AK Parti ve CHP arasındaki farkın 1,3 puana çıktığı görüldü.

Ankette en dikkat çeken başlıklardan biri MHP oldu.

MHP’nin oy oranı yüzde 5,7 olarak ölçüldü ve barajın altında kaldı.

DEM Parti’nin oy oranı yüzde 8,7 olarak ölçüldü.

Zafer Partisi yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,1, TİP ise yüzde 0,9 oy aldı.

AK Parti ve CHP arasındaki farkın, CHP'yi olumlu etkileyerek 1,3 puana çıktığının görüldüğü HBS Araştırma'nın son anket sonucu sosyal medyada da gündem oldu.

