Orta Doğu'da savaşı başlatan ABD Başkanı Trump, İran'ı ablukada tutmaya devam edeceğini açıkladı. Trump'ın ateşkes sonrası açıklamaları şöyle:

"ORDUMUZ ANLAŞMA YERİNE GETİRİLENE KADAR İRAN'DA KALACAK"

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zaten büyük ölçüde zayıflatılmış bir düşmanın ölümcül bir şekilde takip edilmesi ve imha edilmesi için uygun ve gerekli olan ek mühimmat, silahlar ve diğer her türlü malzemeyle birlikte tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, varılan GERÇEK ANLAŞMA tam olarak yerine getirilene kadar İran’da ve çevresinde kalacaktır."

"ANLAŞMA YERİNE GETİRİLMEZSE SALDIRILAR BAŞLAYACAK"

Trump, anlaşmanın bozulması ihtimaline karşı da uyarıda bulunarak şu ana kadar görülmemiş büyüklükte bir saldırı operasyonu başlatacağını öne sürdü.

"Herhangi bir nedenle bu anlaşma yerine getirilmezse, ki bu çok düşük bir ihtimal, o zaman saldırılar başlayacak ve bu, daha önce kimsenin görmediği kadar büyük, daha iyi ve daha güçlü olacaktır."

"NÜKLEER SİLAHLAR OLMAYACAK, HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK VE GÜVENLİ OLACAK"

Trump ayrıca, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı, Boğaz’ın açık olacağını iddia etti:

"Uzun zaman önce, aksini iddia eden tüm sahte söylemlere rağmen, NÜKLEER SİLAHLAR OLMAYACAK ve Hürmüz Boğazı AÇIK ve GÜVENLİ OLACAK. Bu konuda anlaşmaya varılmıştı. Bu arada, muhteşem ordumuz silahlanıyor ve dinleniyor ve hatta bir sonraki fethini sabırsızlıkla bekliyor. AMERİKA GERİ DÖNDÜ!"

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşımın tam metni ise şöyle:

"Zaten büyük ölçüde zayıflatılmış bir düşmanın ölümcül bir şekilde takip edilmesi ve imha edilmesi için uygun ve gerekli olan ek mühimmat, silahlar ve diğer her türlü malzemeyle birlikte tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, varılan GERÇEK ANLAŞMA tam olarak yerine getirilene kadar İran’da ve çevresinde kalacaktır.

Herhangi bir nedenle bu anlaşma yerine getirilmezse, ki bu çok düşük bir ihtimal, o zaman saldırılar başlayacak ve bu, daha önce kimsenin görmediği kadar büyük, daha iyi ve daha güçlü olacaktır.

Uzun zaman önce, aksini iddia eden tüm sahte söylemlere rağmen, NÜKLEER SİLAHLAR OLMAYACAK ve Hürmüz Boğazı AÇIK ve GÜVENLİ OLACAK. Bu konuda anlaşmaya varılmıştı. Bu arada, muhteşem ordumuz silahlanıyor ve dinleniyor ve hatta bir sonraki fethini sabırsızlıkla bekliyor. AMERİKA GERİ DÖNDÜ!"

NE OLMUŞTU

Beyaz Saray, bu gece kamuoyunda ateşkesin temeli olarak bilinen İran'ın 10 maddelik planını kesin bir dille reddetti. Sözcü Karoline Leavitt, planı "ciddiyetsiz, kabul edilemez ve tamamen reddedilmiş" olarak nitelendirirken, Başkan Yardımcısı JD Vance de "Anlaşmayı çöpe attık" açıklamasını yaptı. İran ise 10 maddeden 3’ünün ihlal edildiğini belirtip “müzakerelerin mantığı kalmadı” açıklamasını yapmıştı.