Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından bugünkü mecliste yeni başkanvekili seçildi. Belediye Başkan Vekili Şahin Biba oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti.

YÜRÜMEK İSTEYEN CHP'LİLERE POLİS ABLUKASI

CHP Bursa İl Başkanlığı'na yürümek isteyen CHP'lilere polis ablukasına alındı. 200 kişilik CHP'li grup ile çevik kuvvet arasında arbede yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Şiddet uygulanarak, gaz sıkılarak hepimize işkence edilmiştir. Bu zulme, bu darbeciliğe direneceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP, seçimde aday çıkarmama kararı aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti'nin 50, CHP'nin 41, MHP'nin 8 ve İYİ Parti'nin ise 8 üyesi bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart tarihinde gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamaları ile tutuklanmıştı.