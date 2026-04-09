Yeniçağ Gazetesi
09 Nisan 2026 Perşembe
Yurt dışına çıkacaklar dikkat: Pasaportta o uygulama sona eriyor

Avrupa Birliği’nin yeni dijital sınır sistemi EES, 10 Nisan 2026’da yürürlüğe giriyor. Pasaport damgası tarihe karışıyor, biyometrik kontrol başlıyor. Yeni sistem Türkiye vatandaşlarını da etkiliyor.

Tuğçenur Acar Derleyen: Tuğçenur Acar
Avrupa Birliği’nin sınır geçişlerinde köklü bir değişim yaratacak yeni dijital uygulaması EES (Giriş-Çıkış Sistemi), 10 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Schengen Bölgesi genelinde devreye alınacak sistem, pasaport kontrol süreçlerini baştan aşağı dönüştürmeye hazırlanıyor.

PASAPORT DAMGASI TARİH OLUYOR

Yeni sistemle birlikte yıllardır uygulanan pasaportlara giriş-çıkış damgası basılması yöntemi büyük ölçüde sona erecek. Yerini ise tamamen dijital bir takip sistemi alacak. Avrupa’ya seyahat eden milyonlarca kişi için bu değişiklik, sınır geçişlerinde yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

BİYOMETRİK VERİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

EES kapsamında Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen yolcuların parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik verileri alınacak.

Bu veriler sayesinde sınır geçişleri dijital olarak kayıt altına alınacak. Aynı zamanda yolcuların Schengen Bölgesi’nde ne kadar süre kaldığı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINI DA KAPSIYOR

Yeni uygulama, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da doğrudan ilgilendiriyor.

Özellikle Schengen kuralları kapsamında uygulanan “90 gün içinde 180 gün kalış” sınırının ihlali artık çok daha hızlı ve net şekilde tespit edilebilecek. Yetkililer, sistemin bu tür ihlalleri minimize etmeyi hedeflediğini belirtiyor.

İLK GEÇİŞLERDE YOĞUNLUK UYARISI

Uzmanlar, sistemin ilk günlerinde özellikle havalimanlarında yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarıyor. İlk kez kayıt yaptıracak yolcuların işlemleri birkaç dakika daha uzun sürebileceği için bu durumun kuyruklara yol açabileceği ifade ediliyor.

Ancak ilk kayıt tamamlandıktan sonra sonraki giriş-çıkış işlemlerinin çok daha hızlı ilerlemesi bekleniyor.

VERİLER 3 YIL SAKLANACAK

EES kapsamında toplanan biyometrik verilerin üç yıl boyunca saklanacağı açıklandı. Bu sayede hem güvenlik artırılacak hem de sınır kontrol süreçleri daha etkin hale getirilecek.

Avrupa’ya seyahat planı yapanların yeni sisteme hazırlıklı olması ve özellikle ilk geçişlerde zaman planlamasını buna göre yapması öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
