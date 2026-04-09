ABD ve İran, savaşı sona erdirebilecek ateşkes konusunda anlaştı. ABD Başkanı Trump, İran’ın 10 maddelik planına sıcak baktığını belirterek ateşkesin sağlandığını söyledi. Tarafların yarın İslamabad’da bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD ve İsrail tarafı, Lübnan’a yönelik saldırıların son bulmasının ateşkes kapsamının dışında kaldığını savunurken, İran ise ateşkesle birlikte Lübnan’a saldırıların da sona ermesi gerektiğini söylüyor. Bu durum taraflar arasında yeni bir gerginliğin oluşmasına neden oldu.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan yeni bir açıklama geldi. Pezeşkiyan, Lübnan’a yönelik saldırıların ateşkesin açık bir ihlali olduğunun altını çizerek, ellerinin tetikte kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik tekrarlanan saldırganlığı, ilk ateşkes anlaşmasının bariz bir ihlalidir. Bu, olası anlaşmalara yönelik aldatma ve bağlılık eksikliğinin tehlikeli bir işaretidir. Bu tür eylemlerin devamı, müzakereleri anlamsız kılacaktır. Parmaklarımız tetikte kalmaya devam ediyor. İran, Lübnanlı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacaktır.”