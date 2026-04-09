Türkiye bu sabah yeni bir ünlü operasyonuyla uyandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 14 ünlü gözaltına alındı.
GÖZALTI LİSTESİ
Ünlülere yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “uyuşturucu” operasyonu düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler:
1-Hafsanur SANCAKTUTAN
2-Emir Can İĞREK
3-Somer SİVRİOĞLU
4-Serra PİRİNÇ
5-Ogün ALİBAŞ
6-Utku ÜNSAL
7-Sinem Özenç ÜNSAL
8-Elif Büşra PEKİN
9-Ahsen EROĞLU
10-Burak DENİZ
11-Mert DEMİR
12-Emre (FEL) ÖZTÜRK
13-Ender EROĞLU
14-Enes GÜLER
AYRINTILAR GELECEK