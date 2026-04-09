Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Barcelona’yı 2-0 mağlup ederek yarı final kapısını araladı.
Atletico Madrid 20 yıl sonra ilk kez Camp Nou'da kazandı: Tarihi gecede skandal
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turu ilk maçında Atletico Madrid Julian Alvarez ve Alexander Sörloth'un golleriyle Nou Camp'ta Barcelona'yı 20 yıl sonra ilk kez yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı. Karşılaşmada ilk yarının sonlarında kırmızı kart gören Katalan ekibi mücadeleyi 10 kişi tamamladı.Furkan Çelik
KIRMIZI KART KIRILMA ANI OLDU
Karşılaşma dengede giderken ilk yarının son bölümünde kritik bir an yaşandı. Barcelona savunmacısı Pau Cubarsi, Giuliano Simeone’ye yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.
Hakem Istvan Kovacs'ın, ilk kararını değiştirerek genç oyuncuyu oyundan ihraç etmesiyle zorlu mücadelede dengeler tamaen değişti.
ALVAREZ'DEN MUAZZAM FRİKİK GOLÜ
Kırmızı kartın hemen ardından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Julian Alvarez, mükemmel bir frikik golüyle takımını öne geçirdi. Arjantinli yıldızın bu golü, maçın kaderini belirleyen anlardan biri oldu.
SORLOTH FİŞİ ÇEKTİ
İkinci yarıda 10 kişiyle mücadele eden Barcelona zaman zaman etkili olsa da, Atletico Madrid fırsatları daha iyi değerlendirdi. Alexander Sorloth’un golüyle fark ikiye çıktı ve İspanyol ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı.
SIMEONE TAKTİĞİ İŞLEDİ
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, savunma disiplini ve geçiş oyunundaki etkinliğiyle dikkat çekti.
20 YIL SONRA TARİHİ GALİBİYET
Atletico Madrid, Camp Nou’da yaklaşık 20 yıl sonra galip gelerek önemli bir eşiği de aşmış oldu.
Bu sonuçla birlikte rövanş öncesi büyük avantaj elde eden kırmızı-beyazlılar, yarı finalin favorisi konumuna geldi.
Öte yandan Avrupa futbolunda son dönemde artan ırkçılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Karşılaşma öncesinde Atletico Madrid taraftarlarının skandal bir şekilde Müslüman karşıtı tezahüratlarla Lamine Yamal'ı hedef alması maçın heyecanını gölgede bıraktı.