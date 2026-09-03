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YENİÇAĞ – 3 Eylül Perşembe gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

AHMET DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

GEMİ FACİASINDA TÜYLER ÜRPERTEN İFADE: KAPTAN GEMİNİN SU ALDIĞINI BİLİYORDU

Girne’deki gemi faciasında mahkemede ikinci kaptanın ifadeleri dikkat çekti. İkinci kaptan ifadesinde gemi kaptanının geminin su aldığından haberdar olduğunu söyledi.

SİLİVRİ'DEKİ GEMİ KAZASINDA BİLİRKİŞİ RAPORU: İŞTE KAZANIN SEBEBİ

Silivri açıklarında ALSU isimli geminin çarpması sonucu Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda kazanın nedenine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. İşte kazanın sebebi...

İBB'YE YENİ OPERASYON: KENT LOKANTALARI SORUMLUSU DAHİL 13 GÖZALTI KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında satın alma müdürü ve Kent Lokantaları sorumlusu gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER: "GÖNLÜMDE YERİ KALMADI"

Yeni Parti lideri Özgür Özel, Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu ile yaptığı tokalaşmaları anlattı, kırgınlığının sürdüğünü söyledi ve AKP'yi CHP'ye karşı "oyun kurmakla" suçladı.

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANINDAN MANSUR YAVAŞ'A DESTEK: AKP'Yİ ELEŞTİRDİ

CHP'den istifa eden ve 14 Ağustos'ta AK Parti'ye geçen Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, AK Parti'nin Kahramankazan'daki 20 yıllık yönetimini eleştirdi, Mansur Yavaş'a destek verdi.

SEÇİMİN KADERİ KARARSIZLARDA MI? PARTİLER AĞUSTOS AYINI BU ORANLARLA KAPATTI

Area Araştırma’nın Ağustos 2026 Türkiye Siyasi Durum Araştırması yayımlandı. 81 ilde 2.027 kişiyle yapılan ankette AK Parti yüzde 27,4 ile ilk sırada yer aldı. Kararsızların oranı yüzde 19,2 olurken, Yeni Parti yüzde 17,0 oy oranına ulaştı. CHP ve İYİ Parti ise yüzde 7,3'er destek buldu.

YENİÇAĞ EKONOMİ

TÜİK AĞUSTOS 2026 ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon farkını açıkladı.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklanması sonrası Eylül'de uygulanacak tavan kira artış oranı belli oldu.

AKARYAKITTA GÖRÜLMEMİŞ ZAM: TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ GELİYOR

ABD - İran hattında yükselen gerilim brent bir kez daha Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını vurdu. Brent petrolün 95 dolar seviyelerinden fiyatlanması sonrası akaryakıta büyük zam geliyor.

ESNAF GRAMLA SATIYOR, VATANDAŞ AKŞAMI BEKLİYOR: PAZARLARDA ÜRÜN BOL, CEPLER BOŞ

Isparta pazarında tezgahlarda ürün bolluğu yaşanırken vatandaşın alım gücündeki düşüş pazar alışverişini vuruyor. Pazar esnafı "Her şey var ama para yok" diyerek gramla satış yaptıklarını söylerken, alım gücü düşük vatandaşlar ucuza ürün alabilmek için akşam saatlerini bekliyor.

YENİÇAĞ DÜNYA

İRAN'DAN BÖLGE ÜLKELERİNE TARİHİ ÇAĞRI: “ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEFİMİZDİR, KAPATIN”

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 1 Eylül'deki saldırılarını kınayarak bölge ülkelerine topraklarını operasyonlara kapatma çağrısı yaptı. Tahran, üslere yönelik misillemelerin meşru müdafaa olduğunu vurguladı.

30 YAŞ ÜSTÜ ERKEK ASKERLERE TESTOSTERON TARAMASI YAPILACAK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordudaki 30 yaş ve üstü erkek askerler için düzenli testosteron taramasını zorunlu hale getirdi.

YENİÇAĞ SPOR

UEFA FENERBAHÇE, GREENWOOD VE GUENDOUZİ'YE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Fenerbahçe’nin Lyon deplasmanında oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off rövanşının ardından UEFA harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Matteo Guendouzi, Mason Greenwood ve kulüp hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

GALATASARAY'DA LEROY SANE KRİZİ

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray, 4. haftada Başakşehir deplasmanına çıkacak. Beşinci şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda, Alman yıldız Leroy Sane’nin son dönemde yedek kalmaktan duyduğu rahatsızlık gündeme geldi.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 4. HAFTADA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: MEKKE ANKETİ

ABD'de Amerikan Üniversitesinin, 23 Temmuz-1 Ağustos döneminde, 18-34 yaşlarındaki 1031 yetişkin kişiyle yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 70'i ABD'nin bir ülke olarak "gidişatından gurur duymadığını" belirtirken yüzde 30'u gidişattan memnun olduğunu bildirdi.

Türkiye'de böyle bir anket yapılsa, nasıl bir sonuç alınır?