Kaynak: ANKA

Isparta pazar esnafı ve vatandaşlar, pazarlarda ürün çeşitliliğinin tam olmasına rağmen alım gücündeki sert düşüşün satışlara doğrudan yansıdığını ifade etti. Pazarın genel tablosunu özetleyen esnaf ve vatandaşların değerlendirmeleri dikkat çekiyor.

Ekonomik durumu ironiyle dile getiren bir emekli, "Enflasyonun belini kırdık. Her şey ucuz. Herkes yesin" derken; bir başka emekli ise "Çok ucuz, çok ucuz. Herkes hayatından memnun" ifadelerini kullandı.

YUFKACI HAYDAR DEMİR:

Pazarda ürün eksiği bulunmadığını belirten Demir, "Pazarda gördüğünüz gibi her şey var. Fakat milletin alım gücü çok zayıf. Zayıf olduğu için istediği alışverişi yapamıyor. Aldığı ücret yetiyor mu, yetmiyor mu? Yaklaşan okul dönemi, kira ve temel ihtiyaçların hesabını yapıyor. Her şey bol, para yok tek cümleyle" değerlendirmesinde bulundu.

ARTAN İŞÇİ MALİYETLERİ VE "GRAMLA SATIŞ" DÖNEMİ

Pazarcı Ahmet Ergün, yurttaşların ekonomik durumuna dikkat çekerek pazardaki durgunluğu ve yükselen maliyetleri şu sözlerle aktardı:

"Para yok ki, millette para yok. Millet işte böyle, bak, dolanıyor. Sen bana bakıyorsun, ben sana bakıyorum. Yok, para yok. Emekli perişan, çiftçi perişan. Bir işçinin maliyeti 2,5 bin lira. Bir günde 10-11 tane işçi çalıştırıyorum. Hesap et, 25 bin lira para veriyorum."

Limon satan bir başka pazar esnafı ise eski alışveriş alışkanlıklarının bittiğini ve vatandaşın zorunlu olarak kısıntıya gittiğini belirterek şunları söyledi:

"Şu anda iyi olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir durgunluk var. Herkes hesabını, kitabını yapıyor. Ona göre alışverişini yapıyor. Halk şu anda alım gücünü, cebine göre yapıyor. İhtiyacını alıyor. Fazla lükse girmeden ihtiyaçlarını görüp gidiyorlar. Şu anda gramla satıyoruz, önceki gibi bol bol alma imkanı yok."

VATANDAŞ UCUZLUK İÇİN AKŞAMI BEKLİYOR

Artan yaşam maliyetleri karşısında bütçesini zorlayan vatandaşlar, pazar alışverişi için fiyatların düştüğü akşam saatlerini kolluyor.

Gelir düzeyi düşük olduğu için mecburen akşam saatlerinde pazara çıktığını belirten bir vatandaş, "Düşük yani. Tabii insanların gelir düzeyinden dolayı oluyor. Akşama doğru biraz daha uygun fiyatlar oluyor. Onun için mecburen gelir düzeyi düşük olan insanlar akşama kalıyor" dedi.

Pazarcı esnafı ise akşam saatlerindeki indirimlerin sebebini "Akşam üstü bıkıyoruz biz de. Sıcaktan, mal kalmasın diye bitirmek için ucuz verip geçiyoruz. Ertesi güne mal kalmasın, taze mal alalım hesabını yapıyoruz" şeklinde açıkladı.