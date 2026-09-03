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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa konuk oldu ve son bir haftada Kemal Kılıçdaroğlu ile iki kez tokalaşmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Özel, ilk tokalaşmanın Cevdet Selvi'nin cenazesinde yaşandığını hatırlatarak, bir cenazede uzatılan eli havada bırakmanın hem cenazeye hem de yakınlarına saygısızlık olacağını, bunun siyasi değil insani bir davranış olduğunu söyledi.





İkinci tokalaşmanın ise adli yıl açılışında, Kılıçdaroğlu'nun kendisine doğru gelip elini uzatması üzerine gerçekleştiğini anlattı. Fotoğraftaki gülümseme ve eğilme yorumlarına da o anki refleksin doğal bir jestten ibaret olduğunu belirtti.

Bu el sıkışmanın "mutlak butlan" tartışmasına meşruiyet kazandırdığı yönündeki eleştirileri reddeden Özel, kendisine CHP'nin başında kalması karşılığında Ekrem İmamoğlu'na ve tutuklu belediye başkanlarına sahip çıkmaması yönünde teklifler geldiğini, bunları kabul etmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu ile yaptığı tek telefon görüşmesinde 40 gün içinde kurultay şartı ileri sürdüğünü de aktardı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik kırgınlığının sürdüğünü vurgulayan Özel, gönlünde ona artık neredeyse hiç yer kalmadığını söyledi ve şöyle dedi: "Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yeri yok."

Son olarak CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti konumuna geldiğini belirten Özel, "mutlak butlan" davasının AKP'nin kurguladığı siyasi bir planın parçası olduğunu iddia etti.