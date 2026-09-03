Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor

Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, 3 Eylül hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Kıyı Ege'de saatte 40-60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak yağışlar, Tokat ve Amasya çevresinde ise yer yer sis bekleniyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri ve sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 4

RÜZGAR

enellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 6

06:00-12:00

Ülke genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Sinop, Ordu, Giresun ve Rize çevrelerinde yağış, Tokat, Amasya ve Gümüşhane hatlarında ise sis etkisini gösterecek.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 7

12:00-18:00

İç, Güney ve Doğu Anadolu'da açık hava sürerken, Kuzey Ege ve Marmara'nın güneyinde saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgar etkili olacak ve Karadeniz kıyısındaki yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize şeridinde devam edecek.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 8

18:00-24:00

Rüzgar Kıyı Ege'de etkisini sürdürürken, Ordu ve Giresun çevresindeki yağışlar dışında yurdun büyük bölümü açık ve az bulutlu bir gökyüzüyle günü tamamlayacak.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 9

00:00-06:00

İç kesimler ve güney bölgeler açıklığını korurken, Doğu Karadeniz kıyılarında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) yağışlar sürecek, Samsun ve Tokat-Gümüşhane hattında ise yeniden sis ve pus etkili olacak.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 10

3 Eylül Perşembe bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 11

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 12

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

12 27
Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 13

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 14

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

14 27
Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 15

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

15 27
Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 16

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 17

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

17 27
Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 18

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 19

AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 20

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 21

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

21 27
Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 22

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

22 27
Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 23

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

23 27
Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 24

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

24 27
Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 25

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 26

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor - Resim: 27

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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