Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri ve sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor
Meteoroloji, 3 Eylül hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Kıyı Ege'de saatte 40-60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak yağışlar, Tokat ve Amasya çevresinde ise yer yer sis bekleniyor.Gül Devrim Koyun
Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR
enellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
06:00-12:00
Ülke genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Sinop, Ordu, Giresun ve Rize çevrelerinde yağış, Tokat, Amasya ve Gümüşhane hatlarında ise sis etkisini gösterecek.
12:00-18:00
İç, Güney ve Doğu Anadolu'da açık hava sürerken, Kuzey Ege ve Marmara'nın güneyinde saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgar etkili olacak ve Karadeniz kıyısındaki yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize şeridinde devam edecek.
18:00-24:00
Rüzgar Kıyı Ege'de etkisini sürdürürken, Ordu ve Giresun çevresindeki yağışlar dışında yurdun büyük bölümü açık ve az bulutlu bir gökyüzüyle günü tamamlayacak.
00:00-06:00
İç kesimler ve güney bölgeler açıklığını korurken, Doğu Karadeniz kıyılarında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) yağışlar sürecek, Samsun ve Tokat-Gümüşhane hattında ise yeniden sis ve pus etkili olacak.
3 Eylül Perşembe bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.