Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı