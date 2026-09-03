Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor

Gazeteci Olcay Aydilek, zammın pompaya yansıyıp yansımayacağı konusunda ise saat 16.00'yı işaret ederek, "Motorin, tüm zamanların en yüksek zammıyla karşı karşıya... Sektör kaynakları, 8 TL düzeyinde zammın söz konusu olduğunu belirterek, "Bu zam yapılır mı? Bekletilir mi? Bir miktar ÖTV'den karşılanır mı? Bu soruların yanıtı saat 16.00’da belli olacak" dedi.