Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyon, Türkiye'ye zam olarak dönmeye devam ediyor.
Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor
ABD - İran hattında yükselen gerilim brent bir kez daha Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını vurdu. Brent petrolün 95 dolar seviyelerinden fiyatlanması sonrası akaryakıta büyük zam geliyor.Aykut Metehan
Akaryakıta bu gece yarısından itibaren beklenen zam, sürücülerin cebini bir hayli yakacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine bu gece yarısı 8 lira 24 kuruş zam gelecek.
Motorine gelecek bu zam aynı zamanda tüm zamanların tek seferde yapılan en büyük zammı niteliğini taşıyor.
Gazeteci Olcay Aydilek, zammın pompaya yansıyıp yansımayacağı konusunda ise saat 16.00'yı işaret ederek, "Motorin, tüm zamanların en yüksek zammıyla karşı karşıya... Sektör kaynakları, 8 TL düzeyinde zammın söz konusu olduğunu belirterek, "Bu zam yapılır mı? Bekletilir mi? Bir miktar ÖTV'den karşılanır mı? Bu soruların yanıtı saat 16.00’da belli olacak" dedi.
Buna göre motorine 8 lira 24 kuruş zam bekleniyor
Buna göre motorine 8 lira 24 kuruş zam bekleniyor
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 74.35 TL
Motorin: 81.10 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 74.21 TL
Motorin: 80.96 TL
LPG: 34.39 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 75.33 TL
Motorin: 82.22 TL
LPG: 35.09 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 75.62 TL
Motorin: 82.49 TL
LPG: 34.99 TL