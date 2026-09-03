Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor

Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor

ABD - İran hattında yükselen gerilim brent bir kez daha Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını vurdu. Brent petrolün 95 dolar seviyelerinden fiyatlanması sonrası akaryakıta büyük zam geliyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor - Resim: 1

Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyon, Türkiye'ye zam olarak dönmeye devam ediyor.

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Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor - Resim: 2

Akaryakıta bu gece yarısından itibaren beklenen zam, sürücülerin cebini bir hayli yakacak.

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Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor - Resim: 3

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine bu gece yarısı 8 lira 24 kuruş zam gelecek.

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Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor - Resim: 4

Motorine gelecek bu zam aynı zamanda tüm zamanların tek seferde yapılan en büyük zammı niteliğini taşıyor.

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Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor - Resim: 5

Gazeteci Olcay Aydilek, zammın pompaya yansıyıp yansımayacağı konusunda ise saat 16.00'yı işaret ederek, "Motorin, tüm zamanların en yüksek zammıyla karşı karşıya... Sektör kaynakları, 8 TL düzeyinde zammın söz konusu olduğunu belirterek, "Bu zam yapılır mı? Bekletilir mi? Bir miktar ÖTV'den karşılanır mı? Bu soruların yanıtı saat 16.00’da belli olacak" dedi.

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Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor - Resim: 6

Buna göre motorine 8 lira 24 kuruş zam bekleniyor

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Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor - Resim: 7

Buna göre motorine 8 lira 24 kuruş zam bekleniyor

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Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor - Resim: 8

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 74.35 TL

Motorin: 81.10 TL

LPG: 34.99 TL

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Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor - Resim: 9

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 74.21 TL

Motorin: 80.96 TL

LPG: 34.39 TL

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Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor - Resim: 10

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.33 TL

Motorin: 82.22 TL

LPG: 35.09 TL

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Akaryakıtta görülmemiş zam: Tüm zamanların en yükseği geliyor - Resim: 11

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.62 TL

Motorin: 82.49 TL

LPG: 34.99 TL

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