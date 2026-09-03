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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan lider Galatasaray’da, kritik mücadele öncesi sıcak saatler yaşandı. Son dört senenin şampiyonu sarı-kırmızılı ekip beşinci zaferine kilitlenmişken, Alman yıldız Leroy Sane’nin kulübede kalmaktan duyduğu rahatsızlık takımdaki havayı hareketlendirdi.

Ligin ilk haftasındaki Çorum FK karşılaşmasında sahaya ilk 11’de çıkan ancak sergilediği performansla eleştirilerin hedefi olan 29 yaşındaki futbolcu, takip eden iki maçta kulübeye çekildi. Mücadelelerin sırasıyla 66 ve 74. dakikalarında oyuna dahil edilen Sane’nin, sınırlı süre alması nedeniyle moralinin son derece bozuk olduğu belirtildi.

Sürelerin yetersizliğine tepki gösteren deneyimli kanat oyuncusunun, "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim" diyerek huzursuzluğunu sarı-kırmızılı yöneticilere ilettiği öğrenildi. Yıldız ismin bu çıkışı üzerine harekete geçen yönetimin, oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek durumu tatlıya bağladığı ve Sane’yi sakinleştirdiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonun başında Bayern Münih’ten bonservissiz olarak kadroya katılan ve Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leroy Sane’nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 46 resmi maça çıkan Alman hücumcu, takımına 7 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.