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Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeler sebebiyle Ahmet Davutoğlu hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya konu edildiği tahmin edilen videoda şu ifadeler yer alıyor:

Ben onlara haram lokma yemeyin dedim. Yediler. Çevrelerini zengin etti, damadını bakan yaptı...

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