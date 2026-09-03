İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yeni dalga operasyonda, İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

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