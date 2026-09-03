AK Partili Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun açıklamaları dikkat çekti.
AK Partili belediye başkanından Mansur Yavaş'a destek: AKP'yi eleştirdi
CHP'den istifa eden ve 14 Ağustos'ta AK Parti'ye geçen Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, AK Parti'nin Kahramankazan'daki 20 yıllık yönetimini eleştirdi, Mansur Yavaş'a destek verdi.Aykut Metehan
CHP’den AK Parti’ye geçen Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, AK Parti'nin Kahramankazan’daki 20 yıllık yönetimine eleştirilerde bulundu ve hizmet eksikliğine vurgu yaptı.
Çırpanoğlu ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi parti ayrımı yapmadığını ifade etti.
Kazan’ın uzun yıllar AK Parti tarafından yönetildiği döneme dikkati çeken Çırpanoğlu, kendi dönemindeki çalışmaları anlatırken, “Ben yine iddia ediyorum, Kahramankazan’da 20 yılda atılmayan asfaltı 2,5 yılda attım” ifadesini kullandı.
Çırpanoğlu’nun sözleri, “AK Parti’nin Kahramankazan’daki 20 yıllık belediyecilik dönemini daha ilk Meclis toplantısında kendi sözleriyle eleştirdi” yorumlarına neden oldu.
AK Parti’ye geçişini, “Kentsel dönüşüm sağlansın, Kahramankazan’a hizmet noktasında yapılmayanlar yapılsın diye bu geçiş oldu” sözleriyle savunan Çırpanoğlu’nun hemen ardından ilçenin önceki 20 yıllık dönemindeki hizmet eksikliğine vurgu yapması dikkati çekti.
"MANSUR YAVAŞ AYRIM YAPMIYOR"
Çırpanoğlu öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi parti ayrımı yapmadığını da “Mansur Bey’in CHP belediyesine ayrı, AK Parti belediyesine ayrı hizmet diye bir tasarrufu yok” sözleriyle ifade etti.
Mansur Yavaş’a Kahramankazan’a bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eden Çırpanoğlu, ilçenin ABB’den en fazla asfalt alan ilçe olduğunu da söyledi.