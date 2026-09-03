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Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 1 Eylül gecesi gerçekleştirdiği askeri saldırıları kınayarak, komşu ülkelerden topraklarının Washington yönetimi tarafından operasyon merkezli kullanılmasının önüne geçmesini talep etti. Tahran, ABD üslerine düzenlenen misilleme hamlelerinin BM Antlaşması çerçevesinde meşru müdafaa hakkı olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yayımlanan yazılı bildiride, Washington yönetiminin ülkenin egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü açıkça hedef aldığı kaydedildi. Huzistan, Sistan-Beluçistan, Hürmüzgan ve Kirman eyaletlerindeki haberleşme kuleleri dahil olmak üzere sivil altyapıların zarar gördüğü, çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ya da yaralandığı aktarıldı.

ABD, DÜĞÜN MERASİMİNİ HEDEF ALDI

Özellikle Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinin Kuhestak bölgesinde bir düğün merasiminin hedef alındığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70'ten fazla kişinin bu saldırılarda hayatını kaybettiği veya yaralandığı bilgisi verildi. Tahran yönetimi, yaşanan bu olayları uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlali ve savaş suçu olarak nitelendirdi.

BÖLGE DEVLETLERİNE VE BM KURUMLARINA ÇAĞRI

İran silahlı kuvvetlerinin ABD askeri noktalarına yönelik misillemelerinin Birleşmiş Milletler Şartı'nın meşru müdafaa maddesine dayandırıldığı ifade edildi. Hedef alınan üslerin İran'a yönelik operasyonlarda sıçrama tahtası ve lojistik destek merkezi olarak kullanıldığı belirtildi. Bölge ülkelerinin topraklarını ve imkanlarını ABD operasyonlarına kapatarak çatışmaların yayılmasını engellemesi gerektiği yinelendi.

İRAN’DAN BM’YE ÇAĞRI: “HAREKETE GEÇİN”

Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri de sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi. Washington'un güç kullanımını yasaklayan BM Şartı'nın ilgili maddesini ihlal ettiği belirtilirken, uluslararası organların bu duruma sessiz kalmasının örgütün küresel güvenilirliğini zedeleyeceği vurgulandı. Ayrıca uluslararası insancıl hukuku ihlal eden ve bu emirleri veren kişilerin yargılanması gerektiği kaydedildi.