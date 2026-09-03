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Kaynak: DHA

Girne’deki gemi faciasına dair toplam 16 kişi hakkındaki soruşturmada 9 şüpheli Girne Kaza Mahkemesine getirildi. Getirilişleri esnada polislerin geniş güvenlik önlemleri aldığı kameralara yansıdı.

Hakimlik gözaltında bulunan kaptan M.Ö'nün yanı sıra kadın ikinci kaptan M.N.S. ve mürettebattan M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö'ye kazayla ilgili sorular yöneltti. Şüpheliler hakkında ‘tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlaması yöneltildi.

İfade veren polis memuru, kaza ile ilgili çok sayıda delil, belge ve ifadenin mevcut olduğunu aktarırken, mahkeme 9 şüphelinin alkol ve uyuşturucu test sonuçlarının henüz kendilerine ulaşmadığını ifade etti.

M.Ö'nün önceki ehliyetinin geçerlilik süresinin sonunda yeni kaptanlık ehliyetini Honduras'tan 3 bin 500 dolara aldığı, bunun Kuzey Kıbrıs tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kaydedildi.

İKİNCİ KAPTANDAN ÇARPICI İDDİA: GEMİ KAPTANI SU ALDIĞINDAN HABERDARDI

Geminin kadın ikinci kaptanı M.N.S.’nin ifadesi ise dikkat çekti. İkinci kaptan, kaza günü kaptanı sefere çıkmaması konusunda uyardığını ifade ederken, kaptanın buna rağmen sefer kararı verdiğini öne sürdü.

M.N.S, sefer kararını kaptanın vermesine karşı çıkmasına rağmen yolcu gemisinin limandan çıktığını iddia etti.

İkinci kaptan, gemi kaptanının geminin su aldığından haberdar olduğunu, buna rağmen sefere engel teşkil etmediği yönündeki değerlendirmesi sonucu hareket ettiği bilgisini vermesi ise kan dondurdu.

Mahkeme heyeti, geminin kara kutusunun henüz bulunamamasından dolayı kayıtların kendilerine ulaşmadığını ifade ederken, kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığının belirlendiğini söyledi.

Gemiden acil yardım çağrısını yapanın ikinci kaptan M.N.S. olduğunu açıklayan mahkeme, geminin geçmişte yaptığı kazalar ve gördüğü onarımlar ile birlikte tüm izinlerinin dosyaya girdiğini ifade etti.

Sunulan ilk bilirkişi raporlarında da geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Soruşturmada 9 kişinin gözaltı sürelerinin 8'er gün daha uzatılmasına, gerekli ifadelerin alınmasına ve ilgili delillerin toplanmasına karar verildi.

Ayrıca 2'si liman görevlisi ve 3'ü şirket çalışanı olmak üzere 5 şüphelinin mahkemeye gelmelerine gerek görülmezken polisin sunduğu raporda, aranan 2 şüphelinin Kuzey Kıbrıs dışında oldukları raporda yer aldı.

HAKİM 7 KİŞİNİN DAHA MAHKEMEYE GETİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini talep etmişti. Mahkeme 14 kişiden 9’u için 3 gün tutuklama kararında bulunmuştu. 2’si kamu görevlisi 5 kişi ise serbest bırakılmıştı.

NE YAŞANMIŞTI?

Kuzey Kıbrıs'taki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta yer alan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten hemen sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı esnada alabora olmuştu. Gemiden 241 kişi sağ kurtarılırken, 9 kişinin cenazesine ulaşılmıştı.