SGK uzmanı İsmail Sevinç’ten kademeli emeklilik açıklaması

"Aynı yerde çalışıyorsunuz; aranızda 17 yıl, 20 yıl emeklilik yaşı farkı var. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde böyle bir durum yoktur. EYT'liler açısından bir hakkın telafisiydi ancak bir taraftan da 38-40 yaşlarında emeklilikler gördük. Diğer çalışan ise bakıyor ve 'Ben 58 yaşında emekli olacağım, aramda tam 20 yıl var' diyor."