Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından, yasa kapsamı dışında kalan ve emeklilik için uzun yıllar beklemek zorunda olan çalışanların "kademeli emeklilik" beklentisi sürüyor.
SGK uzmanı İsmail Sevinç’ten kademeli emeklilik açıklaması
SGK Uzmanı İsmail Sevinç, EYT düzenlemesinin ardından çalışanlar arasında oluşan 17 ila 20 yıllık emeklilik yaşı farkının kabul edilemez olduğunu belirterek yeni düzenlemeye dair zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti.Kaynak: Diğer
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı İsmail Sevinç, Bloomberg HT'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bu eşitsizliğe ve olası düzenleme ihtimallerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
EYT'nin bir hakkın iadesi olduğunu ancak yaş şartının tamamen kaldırılmasıyla çalışma hayatında büyük bir dengesizlik oluştuğunu belirten Sevinç, şunları kaydetti:
"Aynı yerde çalışıyorsunuz; aranızda 17 yıl, 20 yıl emeklilik yaşı farkı var. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde böyle bir durum yoktur. EYT'liler açısından bir hakkın telafisiydi ancak bir taraftan da 38-40 yaşlarında emeklilikler gördük. Diğer çalışan ise bakıyor ve 'Ben 58 yaşında emekli olacağım, aramda tam 20 yıl var' diyor."
Çalışma Hayatındaki Psikolojik Uçurum Sadece birkaç günlük işe giriş farkıyla oluşan adaletsizliğin iş yerlerindeki çalışma barışını da etkilediğine dikkat çeken Sevinç, iki çalışan üzerinden şu örneği verdi:
"Şirketinizde çalışan iki kadın düşünün. Aralarında sadece bir hafta işe girme süresi farkı var. Biri 38 yaşında emekli olup çalışmaya devam ediyor ve cebinde 'emekliyim' garantisiyle belli bir özgüven taşıyor.
Diğeri ise çalışıp 58 yaşını beklemek zorunda. Bu durumdaki personel haklı olarak ya sisteme küsüyor ya da umutla yeni bir düzenleme bekliyor."
Ortaya çıkan bu devasa farkın mutlaka bir kademelendirme sistemiyle giderilmesi gerektiğini savunan SGK Uzmanı Sevinç, talebin sonuna kadar haklı olduğunu belirtti.
Ancak zamanlama konusunda temkinli konuşan Sevinç, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu çalışmaları gidermek, mutlaka bir kademelendirme yapmak gerekiyor. Haklı bir istek. Ama ne zaman yapılır, ondan çok emin değilim. Kamuda bu tür çalışmalar her zaman yapılıyor ancak vücut bulması bazen çok uzun sürüyor. Tepeden bir iradenin 'Bunu artık yapın, kanunu çıkarın' demesi lazım. Unutmayalım ki EYT meselesi de 10 yıldan fazla konuşulduktan sonra çözülebildi."