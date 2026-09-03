ABD merkezli The Kroger Co. önemli bir karar aldı. Şirket, bünyesindeki 60 mağazayı kapatacağını duyurdu.
104 yıllık market zinciri şubelerini tek tek kapatıyor: Müşterilerden tepki
ABD'li perakende devi The Kroger Co., 104 senedir faaliyet gösterdiği market zincirini kapatma kararı aldı.Kaynak: Haber Merkezi
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Kararın en dikkat çekici noktası, köklü süpermarket zinciri Fred Meyer'ın kapanışı oldu.
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Fred Meyer'ın kapanması 104 yıllık geçmişe sahip olan Fred Meyer, Washington eyaletinin Tacoma şehrindeki büyük şubesini gelecek yılın Ocak ayı sonunda kapatacak.
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Bu durum, perakende dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
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TEPKİ TOPLUYOR
Yaklaşık 100 sendikalı çalışanın işsiz kalacak olması sendika yetkililerini kızdırırken, yerel yöneticiler dev mağazanın gidişiyle Batı Tacoma'da ani bir gıda çölü oluşacağını iddia etti.
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