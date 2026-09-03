Haftanın en dikkat çeken mücadelesi olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük Halil Umut Meler’e emanet edildi. İki takım, 5 Eylül Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig’de 4. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı - Resim : 1

TFF Merkez Hakem Kurulunun yaptığı açıklamayla, 4. haftada oynanacak tüm karşılaşmalarda sahada görev alacak hakemler kamuoyuna açıklandı.

Yarın:

20.00 İstanbul Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli olduFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli olduSpor

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

20.00 Kocaelispor-Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy