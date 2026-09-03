Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre "Savaşçı hazırlığı için kritik bir gösterge" olarak değerlendirilen bu yeni uygulamayla, düşük hormon seviyesi tespit edilen askerlerin tedavi edilerek ordunun fiziksel kapasitesinin ve genel sağlığının en üst düzeyde tutulması hedefleniyor.
30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taraması yapılacak
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordudaki 30 yaş ve üstü erkek askerler için düzenli testosteron taramasını zorunlu hale getirdi.Kaynak: Diğer
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 30 yaş ve üstündeki erkek askerlere testosteron taramasını zorunlu kıldı.
Pentagon bünyesindeki ABD Savunma Sağlık Ajansı’nın düzenlemesine göre 30 yaş ve üzerindeki muvazzaf (aktif) ve yedek erkek askerler artık düzenli hormon taraması ve kan testlerine tabi tutulacak.
Kan testiyle düşük testosteron tanısı konulan askerler takip edilecek. İhtiyaç duyulursa testosteron tedavisi uygulanacak.
30 yaşın altındakilerdeyse yıllık tarama isteğe bağlı olacak.
Kadın personelse sağlık kontrollerinde hormonal düzensizlik belirtilerine göre değerlendirilecek ve gerekli görülürse ileri tetkik yapılacak.
Testosteron seviyeleri fiziksel güç, kemik yoğunluğu, fiziksel kondisyon, kardiyovasküler sağlık ve ruh sağlığı üzerinde doğrudan etkili. Ajansın kılavuzunda bunun ‘savaşçı hazırlığı için kritik biyolojik gösterge’ de olduğu yazıldı.
Pentagon uygulamanın amacının askerlerin sağlığına yatırım ve fiziksel güçlendirme olduğu belirtiyor.