30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taraması yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre "Savaşçı hazırlığı için kritik bir gösterge" olarak değerlendirilen bu yeni uygulamayla, düşük hormon seviyesi tespit edilen askerlerin tedavi edilerek ordunun fiziksel kapasitesinin ve genel sağlığının en üst düzeyde tutulması hedefleniyor.