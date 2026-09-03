Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya 30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taraması yapılacak

30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taraması yapılacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordudaki 30 yaş ve üstü erkek askerler için düzenli testosteron taramasını zorunlu hale getirdi.

Kaynak: Diğer
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30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taraması yapılacak - Resim: 1

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre "Savaşçı hazırlığı için kritik bir gösterge" olarak değerlendirilen bu yeni uygulamayla, düşük hormon seviyesi tespit edilen askerlerin tedavi edilerek ordunun fiziksel kapasitesinin ve genel sağlığının en üst düzeyde tutulması hedefleniyor.

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30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taraması yapılacak - Resim: 2

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 30 yaş ve üstündeki erkek askerlere testosteron taramasını zorunlu kıldı.

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30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taraması yapılacak - Resim: 3

Pentagon bünyesindeki ABD Savunma Sağlık Ajansı’nın düzenlemesine göre 30 yaş ve üzerindeki muvazzaf (aktif) ve yedek erkek askerler artık düzenli hormon taraması ve kan testlerine tabi tutulacak.

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30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taraması yapılacak - Resim: 4

Kan testiyle düşük testosteron tanısı konulan askerler takip edilecek. İhtiyaç duyulursa testosteron tedavisi uygulanacak.

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30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taraması yapılacak - Resim: 5

30 yaşın altındakilerdeyse yıllık tarama isteğe bağlı olacak.

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30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taraması yapılacak - Resim: 6

Kadın personelse sağlık kontrollerinde hormonal düzensizlik belirtilerine göre değerlendirilecek ve gerekli görülürse ileri tetkik yapılacak.

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30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taraması yapılacak - Resim: 7

Testosteron seviyeleri fiziksel güç, kemik yoğunluğu, fiziksel kondisyon, kardiyovasküler sağlık ve ruh sağlığı üzerinde doğrudan etkili. Ajansın kılavuzunda bunun ‘savaşçı hazırlığı için kritik biyolojik gösterge’ de olduğu yazıldı.

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30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taraması yapılacak - Resim: 8

Pentagon uygulamanın amacının askerlerin sağlığına yatırım ve fiziksel güçlendirme olduğu belirtiyor.

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