Area Araştırma yeni bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı
Area Araştırma’nın Ağustos 2026 Türkiye Siyasi Durum Araştırması yayımlandı. 81 ilde 2.027 kişiyle yapılan ankette AK Parti yüzde 27,4 ile ilk sırada yer aldı. Kararsızların oranı yüzde 19,2 olurken, Yeni Parti yüzde 17,0 oy oranına ulaştı. CHP ve İYİ Parti ise yüzde 7,3'er destek buldu.Utku Beycan
Saha çalışması 17-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldı. Süreç dört gün içerisinde tamamlandı.
Araştırma Türkiye’nin 81 ilinin tamamında yürütüldü. Saha sürecinde kır ve kent ayrımı özenle gözetildi.
Toplamda 183 ilçede çalışma gerçekleştirildi.
Ankete 18 yaş ve üzeri kişiler katıldı. Toplam 2 bin 27 kişi ile görüşme yapıldı. Görüşmeler CATI (bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle tamamlandı.
Araştırmanın güven düzeyi yüzde 95 olarak belirlendi. Örneklem hata payı ±yüzde2,18 olarak hesaplandı. Hesaplamada tasarım etkisi de göz önünde bulunduruldu.
Araştırmada seçmenlere kritik bir soru yöneltildi. "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Açıklanan sonuçlar toplam seçmen üzerinden hesaplandı.
Kararsızlar dağıtılmadan ham oranlar paylaşıldı.
AK Parti: Ankette birinci sırada yer aldı. Oy oranı yüzde 27,4 olarak ölçüldü.
Kararsız / Hiçbiri: En yüksek ikinci oranı oluşturdu. Seçmenlerin yüzde 19,2'si kararsız olduğunu veya hiçbir partiye oy vermeyeceğini belirtti.
Yeni Parti: İkinci sıradaki siyasi parti oldu. Seçmen desteği yüzde 17,0 seviyesinde kaldı.
CHP: Oy oranı yüzde 7,3 olarak verildi.
İYİ Parti: CHP ile aynı oy oranını yakaladı. Oy oranı yüzde 7,3 oldu.
MHP: Seçmenden yüzde 6,4 oranında destek gördü.
DEM Parti: Destek oranı yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti.
Zafer Partisi: Ankette yüzde 2,9 oy oranına ulaştı.
Anahtar Parti: Seçmen desteği yüzde1,8 düzeyinde kaldı.
Zafer Partisi: Oy oranı yüzde1,3 olarak kayıtlara geçti.
Diğer Partiler: Diğer tüm partilerin toplam oy oranı yüzde 3,1 oldu.
Araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Birinci parti ile ikinci parti arasında belirgin bir fark çıktı.
Ancak kararsız seçmenlerin yüksekliği dikkat çekti. Yüzde 19,2’lik kitle doğrudan sandık sonuçlarını etkileyebilecek bir potansiyel sergiledi.
Yeni kurulmuş veya yükselişte olan partilere yönelik ilgi oranlara yansıdı.
Merkez siyaset ve muhalefet bloklarındaki oy dağılımları dengeli bir seyir izledi.