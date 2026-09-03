Yeniçağ Gazetesi
03 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı

Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı

Area Araştırma’nın Ağustos 2026 Türkiye Siyasi Durum Araştırması yayımlandı. 81 ilde 2.027 kişiyle yapılan ankette AK Parti yüzde 27,4 ile ilk sırada yer aldı. Kararsızların oranı yüzde 19,2 olurken, Yeni Parti yüzde 17,0 oy oranına ulaştı. CHP ve İYİ Parti ise yüzde 7,3'er destek buldu.

Utku Beycan Utku Beycan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 1

Area Araştırma yeni bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.

1 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 2

Saha çalışması 17-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldı. Süreç dört gün içerisinde tamamlandı.

2 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 3

Araştırma Türkiye’nin 81 ilinin tamamında yürütüldü. Saha sürecinde kır ve kent ayrımı özenle gözetildi.

3 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 4

Toplamda 183 ilçede çalışma gerçekleştirildi.

4 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 5

Ankete 18 yaş ve üzeri kişiler katıldı. Toplam 2 bin 27 kişi ile görüşme yapıldı. Görüşmeler CATI (bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle tamamlandı.

5 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 6

Araştırmanın güven düzeyi yüzde 95 olarak belirlendi. Örneklem hata payı ±yüzde2,18 olarak hesaplandı. Hesaplamada tasarım etkisi de göz önünde bulunduruldu.

6 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 7

Araştırmada seçmenlere kritik bir soru yöneltildi. "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Açıklanan sonuçlar toplam seçmen üzerinden hesaplandı.

7 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 8

Kararsızlar dağıtılmadan ham oranlar paylaşıldı.

8 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 9

AK Parti: Ankette birinci sırada yer aldı. Oy oranı yüzde 27,4 olarak ölçüldü.

9 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 10

Kararsız / Hiçbiri: En yüksek ikinci oranı oluşturdu. Seçmenlerin yüzde 19,2'si kararsız olduğunu veya hiçbir partiye oy vermeyeceğini belirtti.

10 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 11

Yeni Parti: İkinci sıradaki siyasi parti oldu. Seçmen desteği yüzde 17,0 seviyesinde kaldı.

11 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 12

CHP: Oy oranı yüzde 7,3 olarak verildi.

12 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 13

İYİ Parti: CHP ile aynı oy oranını yakaladı. Oy oranı yüzde 7,3 oldu.

13 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 14

MHP: Seçmenden yüzde 6,4 oranında destek gördü.

14 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 15

DEM Parti: Destek oranı yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti.

15 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 16

Zafer Partisi: Ankette yüzde 2,9 oy oranına ulaştı.

16 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 17

Anahtar Parti: Seçmen desteği yüzde1,8 düzeyinde kaldı.

17 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 18

Zafer Partisi: Oy oranı yüzde1,3 olarak kayıtlara geçti.

18 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 19

Diğer Partiler: Diğer tüm partilerin toplam oy oranı yüzde 3,1 oldu.

19 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 20

Araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Birinci parti ile ikinci parti arasında belirgin bir fark çıktı.

20 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 21

Ancak kararsız seçmenlerin yüksekliği dikkat çekti. Yüzde 19,2’lik kitle doğrudan sandık sonuçlarını etkileyebilecek bir potansiyel sergiledi.

21 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 22

Yeni kurulmuş veya yükselişte olan partilere yönelik ilgi oranlara yansıdı.

22 23
Seçimin kaderi kararsızlarda mı? Partiler ağustos ayını bu oranlarla kapattı - Resim: 23

Merkez siyaset ve muhalefet bloklarındaki oy dağılımları dengeli bir seyir izledi.

23 23
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro