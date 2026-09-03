SGK uzmanı Özgür Erdursun hesapladı: Fazla prim ödeyenin emekli maaşı düşecek

ERDURSUN: ‘HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL, HESAP YAPTIRMADAN HAREKET ETMEYİN’

"Daha çok prim ödersem daha çok aylık alırım" düşüncesinin herkes için geçerli olmadığını söyleyen Özgür Erdursun, sistemin karmaşık yapısına işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sosyal güvenlik sisteminin vatandaş açısından en zor anlaşılan taraflarından biri tam da burası... Özellikle 4.500 gününü tamamlamış, yalnızca yaşını bekleyen bir kişinin, hiçbir hesap yaptırmadan '7.000 güne tamamlayayım' diyerek hareket etmesi doğru olmayabilir.''