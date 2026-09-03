Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi TÜİK Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı

TÜİK Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon farkını açıkladı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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TÜİK Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 1

Vatandaşların market, kira ve ulaşım gibi günlük yaşamda aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini gösteren ağustos ayı verileri açıklandı.

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TÜİK Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon farkı duyuruldu Market raflarına ve maaşlara kadar birçok etkisi olacak.

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TÜİK Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 3

TÜİK, ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 1,84 gelirken yıllık enflasyon oranı ise yüzde 31,51 olarak açıklandı.

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TÜİK Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 4

Kira zam oranını etkileyen iki aylık ortalama ise yüzde 31,79 artış olarak gerçekleşti.

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TÜİK Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 5

GEÇTİĞİMİZ AY TÜİK NE AÇIKLAMIŞTI?

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, geçtiğimiz temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak açıklanmıştı.

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TÜİK Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 6

ÖNCÜ VERİ AÇIKLANMIŞTI

Enflasyonda önce veri olarak bilinen İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisi de geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Açıklanan verilerde enflasyon aylık bazda yüzde 1,66 artarken yıllık 34,96 olarak belirtilmişti.

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TÜİK Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 7

AYRINTILAR GELİYOR…

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