Yeniçağ Gazetesi
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Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklanması sonrası Eylül'de uygulanacak tavan kira artış oranı belli oldu.

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Eylül ayı kira artış oranı belli oldu - Resim: 1

2026 Eylül ayı kira artış oranı için beklenen gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 1,84 gelirken yıllık enflasyon oranı ise yüzde 31,51 olarak açıklandı. Ağustos ayı enflasyon rakamları ile 2026 Eylül kira zammı belli oldu.

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Eylül ayı kira artış oranı belli oldu - Resim: 2

Kira için yasal zam oranı, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınarak belirleniyor.

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Eylül ayı kira artış oranı belli oldu - Resim: 3

Kira artış oranı TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla yüzde 31,79 olarak kesinleşti.

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Eylül ayı kira artış oranı belli oldu - Resim: 4

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2026 Ağustos ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,90 olarak belirlenmişti.

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Eylül ayı kira artış oranı belli oldu - Resim: 5

Buna göre, kira kontrat süresi Ağustos ayında dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına en fazla yüzde 31,90 oranında zam yapabildi.

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Eylül ayı kira artış oranı belli oldu - Resim: 6

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Ağustos ayına ait yüzde 31,90’lık kira artış oranı baz alınarak yapılan örnek hesaplamalar şöyle:

Mevcut kira bedeli: 20.000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 31,90

Kira zam bedeli: 6.380 TL

Yeni kira bedeli: 26.380 TL

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