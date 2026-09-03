Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

2026 Eylül ayı kira artış oranı için beklenen gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 1,84 gelirken yıllık enflasyon oranı ise yüzde 31,51 olarak açıklandı. Ağustos ayı enflasyon rakamları ile 2026 Eylül kira zammı belli oldu.